Deputados aprovam lei que obriga políticos a declarar pertença a associações como a maçonaria ou o Opus Dei

A proposta do PSD que propunha a obrigação dos políticos declararem a “filiação, participação ou desempenho de quaisquer funções em quaisquer entidades de natureza associativa” exercidas nos três anos anteriores à entrada para o cargo foi aprovada pelos deputados do PSD, BE, PCP, CDS e PAN. O PS votou contra. Segundo o jornal “Público”, a lei exige que, desde que “não seja susceptível de revelar dados constitucionalmente protegidos", sejam declarados pertença a entidades da maçonaria ou Opus Dei, assim como, tudo o que for associação ou clube desportivo''.

O diploma aguarda agora a aprovação do Tribunal Constitucional. A declaração será feita no formulário que os políticos e os altos cargos públicos já têm de fazer junto do Tribunal Constitucional, em que já constam o registo de interesses e os rendimentos e património.

Terão de ser declarados os dados sobre atividades profissionais, cargos públicos, privados e sociais e outras funções exercidas nos três anos anteriores à entrada para o novo cargo e as que se mantêm em acumulação; as informações sobre se eram funções remuneradas ou não e se a pessoa recebe algum “apoio ou benefício” pelo exercício das atividades; uma descrição de outros serviços prestados; e ainda se recebe subsídios ou apoios financeiros.