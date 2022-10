Covid-19. Governo adia novas medidas para o fim do mês, matriz de risco pode ser alterada

Pela primeira vez nas últimas semanas, a reunião do Conselho de Ministros não trouxe novas medidas. Mariana Vieira da Silva começou por aí a conferência de imprensa. Além de apresentar o mapa de risco de cada concelho, garantiu que o Governo não tomará “nenhuma outra decisão, aguardando os resultados da reunião do Infarmed”. Está marcada para daqui a menos de duas semanas, a 27 de julho.

É nessa altura que se saberão algumas novidades pelas quais os jornalistas perguntaram, como o regresso do público aos estádios ou a reabertura de bares e discotecas, sujeita à apresentação de certificados de vacinação, que foi esta manhã sugerida por Duarte Cordeiro, coordenador da resposta à covid-19 na área de Lisboa e Vale do Tejo e secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, em entrevista a Público e Renascença. Sobre esta última suavização do sector da diversão noturna, a ministra da Presidência deixou escapar que não, “não estamos ainda no momento em que ela seja possível”.

Não que não houvesse novidades para apresentar. Ao lado de Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas que ali estava para anunciar a compra de comboios para a CP, Mariana Vieira da Silva anunciou a publicação do decreto-lei que permite a venda de autotestes em supermercados, explicou que a situação da pandemia em Portugal “continua a degradar-se”, embora a capacidade de resposta do SNS esteja “controlada”.

Depois de vários pedidos para que o Governo altere a matriz de risco, onde o país continua a ocupar a posição vermelha, a ministra de Estado fez a defesa de um padrão que foi “muito útil” entre março e junho, abrindo espaço para que ele possa ser alterado após a referida reunião de peritos.

“O importante é sermos capazes de avaliar a situação do país e tomarmos medidas para a combater. A matriz é um instrumento que resulta das várias propostas dos peritos, que é compreensível e que permite aos concelhos antecipar as medidas que poderão vir a ter”, vincou, lembrando o caso de Odemira, que agora está em zona de baixo risco, e cujos problemas anteriores foram identificados e mitigados através da matriz de risco.

Quanto à distribuição de risco pelos concelhos, existem neste momento 43 em risco elevado, contra os 27 da semana passada, 47 com risco muito elevado de contágio, e 30 concelhos em alerta, menos quatro do que na última atualização do Governo.