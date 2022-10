PAN insiste que Governo deve manter apoios sociais apesar do chumbo do Constitucional

O PAN admite que a decisão do Tribunal Constitucional (TC), que declarou esta quarta-feira inconstitucionais os aumentos dos apoios sociais a trabalhadores independentes, é de "cariz mais conservador" e apela ao Governo para manter os apoios aprovados pelo Parlamento.

"Quem não poderá sair derrotado são os portugueses, que se encontram em maiores dificuldades. Pelo que consideramos que o Governo não deve deixar cair estes apoios, não obstante esta decisão, devendo para tal procurar encontrar uma solução urgente", afirmou a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, em comunicado.

Considerando que o alargamento dos apoios sociais a trabalhadores independentes e sócios-gerentes é da "mais elementar justiça" e é "imprescindível" face ao atual contexto sócio-económico e às medidas restritivas impostas pelo Governo, Sousa Real sublinha que a pandemia "tem custado o emprego" a várias famílias e o "agravamento dos orçamentos familiares", que exigem medidas mais robustas por parte do Executivo.

O argumento de que os diplomas violam a lei-travão não é aceitável para a porta-voz do PAN, que já lamentou em março que o Governo tenha permitido, por exemplo, "borlas fiscais" a empresas como a EDP e a TAP. Sousa Real garantiu ainda que durante a negociação do Orçamento do Estado, o PAN procurou com as suas propostas "salvaguardar" sempre o cumprimento da lei-travão.

"Não se pode continuar a exigir tantos sacrifícios aos portugueses, quando há sectores de atividade que ainda não puderam retomar a sua atividade e outros que, mesmo tendo visto reaberta a atividade, estão sujeitos a diversos constrangimentos, fruto do contexto sanitário e depois não ter uma resposta robusta em matéria de apoios socioeconómicos", reforçou.

Entretanto, o secretário de Estado-adjunto do primeiro-ministro, Tiago Antunes, já garantiu que "ninguém perderá o acesso aos apoios sociais", mas deixou um recado à oposição: "Quem governa é o Governo, o Parlamento fiscaliza, mas não se substitui ao Governo", afirmou o governante, frisando que não cabe aos partidos aprovar apoios que aumentam a despesa prevista no Orçamento.