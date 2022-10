PAN diz que execução orçamental está "abaixo de metade das medidas acordadas" e exige mais garantias

O PAN admitiu esta terça-feira que a execução orçamental "está abaixo de 50% das medidas" acordadas com o Governo e exige mais "garantias" antes da negociação do próximo Orçamento. Para já, o partido quer reuniões sectorais para ter feedback por parte de cada ministério quanto às medidas em curso.

"Apesar dos avanços, a execução ainda é muito curta para o que ficou inscrito no Orçamento do Estado e as medidas que de alguma forma se traduzem no processo legislativo que está em curso", disse Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN, à saída da reunião do Governo sobre o balanço da execução orçamental do primeiro semestre.

Para o PAN, sublinhou Sousa Real, esta trata-se apenas de uma primeira reunião de várias que deverão decorrer nos próximos dias, inclusive a nível sectorial. "Como temos dito até aqui só poderemos partir para uma mesa de diálogo do OE2022 com a garantia da execução plena das medidas que temos inscritas no OE", insistiu.

Pela positiva, a porta-voz do PAN destacou a execução do programa Housing First, um projeto de apoio a pessoas em situação de sem-abrigo, que está em "50% da sua execução" ou a taxa de carbono para a aviação e navegação, cuja metade está a reverter para as autarquias locais, que, por sua vez, "estão a apoiar os passes intermodais". Mas apontou para a necessidade de mais garantias quanto ao reforço do combate à corrupção e o reforço do investimento no SNS ou no combate à pobreza.

"O diálogo e o compromisso relativamente ao próximo OE estará sempre dependente da execução destas medidas. Não podemos estar a deixar passar de ano para ano medidas que deveriam ter a sua execução garantida no próprio ano. Ainda para mais medidas tão importantes como o reforço do policiamento de proximidade nas Universidades, o combate à pobreza e o investimento no SNS", reforçou.

Reafirmando que o PAN manterá a postura de "diálogo construtivo" e "sentido de responsabilidade", Sousa Real voltou, contudo, a deixar um alerta ao Executivo. "Este não pode ser um Orçamento gerado única exclusivamente com o Governo, tem que ser um Orçamento aberto a todas as forças políticas, especialmente face ao momento complexo que o país atravessa".

Deputadas não-inscritas satisfeitas com execução das medidas

Já a deputada Cristina Rodrigues, que se desvinculou há um ano do PAN, congratulou-se com o facto de as nove medidas aprovadas no OE2021 estarem a ser executadas. Aliás, algumas delas já foram executadas na "totalidade", como é o apoio às Pequenas e Médias Editoras Independentes, assim como a criação de um Grupo de Trabalho para melhoramento do acesso à Procriação Medicamente Assistida, refere a deputada em comunicado.

Ainda assim, pediu esclarecimentos adicionais face a algumas medidas em execução, como a contratação de médicos-veterinários municipais, e a remoção de resíduos nos meios hídricos, onde estão já a decorrer alguns projetos-piloto como é o caso do projeto "A Pesca por um Mar sem Lixo".

Afirmando que ficou pré-agendada uma reunião na última semana do mês sobre o OE2022, Cristina Rodrigues garantiu ainda que irá apresentar ao Governo um conjunto de propostas que considera "prioritárias". " A combinação da proposta do OE e do acolhimento das minhas prioridades, ditará o meu sentido de voto, que neste momento, se encontra completamente em aberto", diz a deputada não-inscrita.

Também Joacine Katar Moreira, revelou que as onze propostas que conseguiu ver aprovadas no OE2021, praticamente todas estão em execução, exceto a que se refere à inventariação de produtos produzidos com recurso a trabalho forçado infantil ou trabalho forçado, que se encontra em análise no Ministério da Economia e no Ministério do Trabalho.

"É com imensa satisfação que vejo que três propostas pioneiras se encontram em execução, nomeadamente o alargamento e reforço das respostas de acesso a alojamento e habitação e das necessidades e experiências específicas das pessoas em situação de sem-abrigo, designadamente em razão da sua orientação sexual, incluindo através da criação de uma estrutura de acolhimento para pessoas LGBTQI+ , cuja portaria será publicada ainda este mês", afirma a antiga deputada do Livre.

O Governo agendou para esta terça-feira uma ronda de reuniões com o PS, PCP, PEV, PAN e as deputadas não-inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues no âmbito da pré-negociação do próximo Orçamento.

A delegação do Executivo de António Costa é constituída pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, e a secretária de Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim.

No ano passado, o Orçamento acabou por ser viabilizado com a ajuda das duas deputadas não-inscritas, após a rutura entre o Governo e o Bloco. O OE 2021 foi aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção do PCP, PEV, PAN e das deputadas não inscritas. BE, PSD, CDS, IL e Chega votaram contra o documento na votação final global.