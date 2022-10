Nuno Melo assume oposição a ‘Chicão’: “Não desistam, não deprimam, enquanto tiver de ser eu estou cá”

Primeiro, a ironia. Ainda só a sopa tinha sido servida e Telmo Correia subia ao púlpito para introduzir o convidado de honra do jantar das jornadas parlmentares do CDS: Nuno Melo, eurodeputado, crítico da direção, e ativo do partido com o qual o atual líder parlamentar centrista tem uma "afinidade natural". "Estranho seria" se não o convidasse, começou por dizer. "Estranho seria se Nuno Melo não estivesse ao meu lado ou eu ao dele." Portanto, que ninguém pense que a presença de Nuno Melo nas jornadas parlamentares do CDS, numa altura em que o grupo parlamentar e o líder do partido estão em tensão máxima, é aquilo que parece. Que ninguém pense que a intervenção escrita de Nuno Melo sobre os "desafios da oposição" é aquilo que parece. Que ninguém pense que o reencontro de velhos amigos e rostos do aparelho centrista - como Manuel Isaac, Álvaro Castello-Branco, Helder Amaral ou o atual líder da JP - é aquilo que parece. Porque toda a gente sabe que, em política, o que parece é.

