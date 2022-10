Partidos da oposição querem travar nomeação de Vítor Fernandes para o Banco de Fomento

Os dirigentes do Bloco de Esquerda, do PSD, da Iniciativa Liberal e do Chega criticam a nomeação de Vítor Fernandes para o Banco de Fomento. O ex-gestor do Novo Banco é suspeito de ter ajudado o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, a lesar o Estado, segundo o Ministério Público. Vítor Fernandes é uma das pessoas que Luís Filipe Vieira está impedido de contactar no âmbito das medidas de coação impostas pelo juiz de instrução Carlos Alexandre.

"Podem dizer que não sabiam desta ligação entre Vítor Fernandes e Luís Filipe Vieira, mas o Bloco de Esquerda já tinha dito no parlamento que era muito estranho nomear-se para o Banco do Fomento alguém que esteve nas administrações da Caixa Geral de Depósitos, com Santos Silva, com empréstimos nunca explicados para que se comprassem ações do BCP a Joe Berardo", frisou este domingo a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE). Catarina Martins classificou como “inaceitável” a entrega do mecanismo de recuperação da economia e do emprego do país “a alguém que está ligado a escândalos bancários sucessivos”, dos últimos anos.

“À mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta”, lembrou por seu lado o PSD numa nota da distrital do Porto publicada no Facebook. Os sociais democratas consideram que “Vítor Fernandes não tem condições para gerir fundos do PRR”. Lembrando que será “o Banco de Fomento que vai gerir parte da chamada 'bazuca' europeia”, o PSD aponta o dedo ao Governo por ter nomeado alguém cujo nome está envolvido na recente operação Cartão Vermelho. “A Comissão Política Distrital do PSD do Porto considera que Vítor Fernandes não tem condições de isenção, de imparcialidade e de confiança que o cargo de presidente do Banco de Fomento necessita”, conclui a nota. E frisa: “Deve, portanto, ser substituído de imediato”.

Também a Iniciativa Liberal defendeu, este domingo, que Vítor Fernandes não tem condições para desempenhar as funções de presidente do conselho de administração do Banco de Fomento. “Face aos desenvolvimentos das últimas semanas, a Iniciativa Liberal considera que não existem quaisquer condições para que o 'chairman' escolhido pelo Governo para o recém-criado Banco de Fomento possa desempenhar tais funções” lê-se numa nota deste partido enviada à agência Lusa. “Adicionalmente, o facto de aparecer agora associado, no processo Cartão Vermelho, a relações de grande proximidade com Luís Filipe Vieira, fragiliza irremediavelmente a sua posição e compromete qualquer possibilidade de continuidade”, argumenta o partido presidido por João Cotrim de Figueiredo. A IL alerta para que “face aos factos conhecidos, o Governo tem a responsabilidade de agir com a urgência que a situação impõe e de assegurar que as questões que envolvem o 'chairman' indigitado não acabam por prejudicar gravemente a imagem e a credibilidade do próprio Banco de Fomento”.

Em comunicado, também o partido Chega defendeu que o banqueiro Vítor Fernandes "não tem condições" para liderar o Banco de Fomento, lembrando as ligações a Luís Filipe Vieira e a Armando Vara e o "interesse público" desta entidade financeira.

De acordo com documentos a que a Lusa teve acesso, o Ministério Público calcula que a Imosteps, empresa de Luís Filipe Vieira, causou perdas de 45,6 milhões de euros ao Novo Banco entre 2017 e 2019, compensadas depois pelo Fundo de Resolução. A investigação aponta para indícios de que o então administrador do Novo Banco terá advertido Vieira — atualmente indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, fraude fiscal e abuso de informação — de forma a não comprar a dívida da Imosteps com as garantias pessoais que lhe estavam associadas.

Vieira terá acabado por vender por 1 euro a Imosteps ao fundo, "acertando desta forma a dívida da Imosteps no valor de 54,3 milhões de euros, que anteriormente se encontrava avalizada por si através de cinco livranças, que lhe foram devolvidas, conseguindo fazer cessar essa sua garantia pessoal”, lê-se nos documentos.

Luís Filipe Vieira, suspendeu o exercício de presidente do Benfica, depois de ter sido detido na quarta-feira no âmbito da operação Cartão Vermelho, que investiga suspeitas de crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais. Encontra-se atualmente em prisão domiciliária até à prestação de uma caução de três milhões de euros, com proibição de sair do país e de contactar com os outros arguidos do processo, à exceção do filho, também detido nesta operação.