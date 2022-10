Recandidato em 2023? António Costa não desfaz tabu

Os poucos sinais que António Costa tem dado apontam para a vontade de continuidade, mas o primeiro-ministro nem aos mais próximos tem desfeito o tabu: será, ou não, recandidato nas próximas legislativas? Esta semana, em entrevista ao Expresso, Fernando Medina antecipa-se à jogada do mestre, e deixa um recado para Costa reter: o autarca de Lisboa não está disponível para lhe suceder no PS, se Costa decidir sair em 2023.

Tal como no xadrez, na política quem joga primeiro tem alguma vantagem e Medina quis fazê-lo antes da reunião magna do PS (entretanto adiada para o fim de Agosto), onde muitos pedem a Costa uma clarificação do seu futuro: “Não há nenhuma circunstância política que me fizesse não cumprir esse compromisso com os lisboetas”, diz ao Expresso (ver pág. 12 e 13). Diz mais. Diz que “espera mesmo”, com ênfase no “mesmo”, que Costa seja candidato em 2023. Sem certezas, ou uma convicção.