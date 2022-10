Marcelo insiste na "convergência" e diz que medidas do Governo são "equilibradas"

O Presidente da República admite que as medidas anunciadas na quinta-feira pelo Governo são "equilibradas", mas terão que ser "testadas", de forma a avaliar a sua eficácia no combate à pandemia. Marcelo Rebelo de Sousa insiste ainda na "convergência" com o Governo.

"Pareceram-me muito equilibradas e até fazendo um grande esforço de colagem à realidade, procurando fórmulas em temas sensíveis, como a restauração. Há aqui passos que são dados no bom sentido e em convergência", afirmou o Chefe de Estado em declarações aos jornalistas em Vila Flor, em Bragança.

Sublinhando a "estabilidade" dos números ao nível dos internamentos, apesar do crescente aumento dos casos de covid-19 por influência da variante Delta, Marcelo considerou que as novas restrições decididas na quinta-feira em Conselho de Ministros procuram sobretudo um equilíbrio entre a economia e a saúde.

"As medidas são novas e como todas têm de ser testadas, experimentadas na sua execução. Mas revelam procura de soluções diferentes que tomam em consideração a realidade: como é que vamos tentar fazer funcionar isto salvaguardando a saúde pública ao mesmo tempo", acrescentou.

Confrontado sobre o alegado pedido do primeiro-ministro para decretar de novo o estado de Emergência, Marcelo contornou a questão, respondendo mais uma vez com a necessidade de convergência. "A questão é muito simples, o primeiro-ministro e eu ainda ontem acertamos que houvesse no dia 27 uma sessão epidemiológica para fazer o balanço da situação neste mês de julho e olhar para agosto e fazer a projeção para agosto. Enfrentar a pandemia exige convergência, não aconselha divergência", reforçou.

Em relação ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Marcelo reconheceu que "não é o plano ideal" – depois de ter deixado críticas ao documento em reuniões com empresários – frisando que foi feito em contrarrelógio quando ainda se pensava que a pandemia durava só até ao fim de 2020. Mas agora, a prioridade do Governo, defende, deve ser executá-lo o mais possível num "tempo curto" e com "transparência".

"É natural que haja quem entenda que o PRR por si só devia ser uma realidade diferente. Por isso, tenho dito que se deve juntar ao quadro financeiro plurianual, que não tem as limitações do PRR. Não há planos ideais, mas é o plano que temos de executar o mais rapidamente possível", concluiu.