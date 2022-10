Restaurantes só para alguns. Eis o que muda a partir de sábado: regras, testes, multas (e a exceção do WC)

Acaba-se o cerco à Área Metropolitana de Lisboa porque tinha o “propósito específico” de conter a variante Delta e “já não faz sentido”, mas a situação da pandemia em Portugal continua a “agravar-se”. O Governo aprovou esta quinta-feira um conjunto de medidas que aliviam algumas das restrições impostas até aqui mas apertam a obrigatoriedade de apresentação de teste negativo ou de certificado digital (que comprove que a pessoa está vacinada ou já teve covid nos últimos seis meses) para acesso a determinados estabelecimentos. É uma tentativa de responder às críticas feitas por alguns setores -- com Marcelo, mas também Fernando Medina, à cabeça -- de que era preciso adequar as medidas à evolução da vacinação, ao mesmo tempo que a economia não fica esquecida. No futuro, o Governo admite alargar este regime a outros setores, como as lojas e estabelecimentos de diversão noturna, mas isso ainda está em “avaliação”.

