PSD alerta Santos Silva para cenário de pré-rutura nos consulados do Reino Unido. Cartões de Cidadão agendados para março de 2022

O Grupo Parlamentar do PSD questionou, esta quinta-feira, o Governo sobre situação de “pré-rutura e de grave atraso” nos agendamentos nos consulados portugueses no Reino Unido. Em documento escrito enviado ao ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, os deputados 'laranja' alertam que a partir desta semana o consulado de Portugal em Londres retoma o horário normal de abertura, o mesmo que acontecerá com o consulado em Manchester em setembro, “deixando de funcionar aos sábados, apesar de se registar um grande atraso no processamento de documentos de identificação, cuja espera já ultrapassa oito meses.”.

A bancada social-democrata alerta que os portugueses residentes no Reino Unido continuam a encontrar dificuldades nos agendamentos para renovação de Cartão do Cidadão e de passaportes, marcações que em alguns casos estão previstas“ apenas para março de 2022”.

“Num momento que se esperava uma resposta cabal e adequada dos serviços consulares para fazer face às necessidades da comunidade portuguesa no Reino Unido, impondo-se como prioridade corrigir o enorme atraso verificado nos agendamentos – apesar de já ter terminado o período de candidatura ao Sistema de Registo de cidadãos da União Europeia [EU Settlement Scheme, EUSS] – é tomada esta decisão que vai em sentido totalmente oposto”, sustenta o PSD.

Se não for adotada qualquer medida alternativa, os deputados advertem que o problema no atendimento irá manter-se, submetendo os portugueses residentes no Reino Unido a “um mau serviço”. O PSD questiona, por isso, Augusto Santos Silva sobre que medidas concretas e urgentes irá tomar o Governo para, a curto prazo, corrigir o constrangimento no atendimento e renovação de documentos

Quando prevê a Governo concretizar a promessa de reforçar com recursos humanos e de meios informáticos os serviços consulares no Reino Unido e se está disponível para reverter a decisão do encerramento ao sábado dos serviços consulares são duas das interrogações para as quais o PSD quer resposta urgente.

Há duas semanas, o maior Grupo Parlamentar da oposição contestou a extinção de postos consulares em diversos países onde a presença da comunidade portuguesa é significativa, antecipando que a diáspora será “fortemente penalizada”. O PSD preveniu que as alterações introduzidas pelo Governo na rede consular de “eliminação dos vice-consulados, das agências consulares e dos próprios consulados honorários” terão fortes implicações no serviço prestado aos utentes e na presença político-diplomática de Portugal num conjunto significativo de cidades “a que estamos historicamente ligados”.

O PSD apontou como postos consulares que serão afetados Providence, nos EUA, Recife, Belém do Pará, Fortaleza, Porto Alegre e Curitiba, no Brasil, bem como Vigo, no país vizinho e Toulouse, em França.