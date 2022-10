Marcelo cético e crítico do PRR e do Governo em reuniões com empresários

A forma abrupta como Marcelo Rebelo de Sousa, há três semanas, divergiu e descolou do Governo na gestão da reta final da pandemia não nasceu do nada. Pelo contrário, convicto de que, com o avanço da vacinação, a guerra contra o vírus entrou, inevitavelmente, numa nova fase, o Presidente da República foi deixando sinais de que era preciso virar a página, até que esta semana, inspirado na velha máxima de Jorge Sampaio sobre o défice, resumiu em tom proclamatório: “Há mais vida para lá da pandemia.”

António Costa ainda lhe respondeu: “Claro que há, mas temos de chegar lá vivos.” Mas Marcelo já virou o foco e o que agora o preocupa é reforçar os meios da Saúde para aguentar o verão sem mais confinamentos e partir, o quanto antes, para a reconstrução económica e social do país. Uma empreitada que teme não ser mais fácil do que a guerra sanitária do último ano e relativamente à qual não é certo que consiga manter-se tão alinhado com António Costa como na pandemia.

