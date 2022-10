Fernando Medina: “Nenhuma circunstância política me fará sair da Câmara”

Na semana do lançamento da recandidatura, Medina garante que não fará como Costa, nem para o substituir. Apresenta os seus planos, da esperança na continuidade do primeiro-ministro e de uma concertação interna quando se tiver de discutir a sucessão.

Acredita numa maioria absoluta nesta eleição?

Os eleitores é que vão decidir qual a expressão do resultado que teremos. Houve coisas que tínhamos como objetivo e não concretizámos totalmente e coisas que não tínhamos no programa e realizámos. Há ano e meio que toda a ação da câmara está focada na resposta à pandemia, com apoios a todos os sectores, a testagem e vacinação, mas avançámos em áreas centrais do programa. Podemos olhar nos olhos dos lisboetas e dizer que cumprimos com o que é fundamental.

