Rio pressiona Costa para remodelação. “Há um desgaste brutal e o relacionamento entre ministros não é o melhor”

Remodelar e remodelar já, antes das autárquicas. É esse o entendimento de Rui Rio que admite que, se estivesse no lugar de António Costa, já o tinha feito. Sem especificar que ministro devia sair, o líder do PSD foi taxativo: "Com a composição que tem, Governo está gasto".

"Parece-me evidente que o Governo precisa de uma remodelação, está com um desgaste brutal e o próprio relacionamento entre governantes não é o melhor", afirmou em declarações aos jornalistas depois da participação numa conferência da Associação Nacional de Jovens Empresários, mas sem especificar a que ministros se referia.

Admitindo que a maior fragilidade do Governo pode ser benéfica para o líder da oposição, Rui Rio escusou-se a fazer essa relação de vantagem e defendeu que com um governo fragilizado em funções quem perde é o país. A remodelação, diz, devia acontecer "o quanto antes", logo, antes das autárquicas marcadas para 26 de setembro.

Assumindo que António Costa é o treinador numa equipa de ministros, Rio foi claro: "A equipa está a jogar mal, está cansada, desorientada, e perante isso tem de haver uma reação". "Era importante para o país que o Governo ganhasse novo ânimo, nova dinâmica, nova organização. Com a composição que tem está gasto", disse.

Se estivesse no lugar de Costa, Rio diz que já teria mexido nos jogados. "Já o teria feito antes que a situação se degradasse como se tem degradado", sublinhou. "Quanto mais depressa a remodelação for feita, melhor".

Questionado sobre Fernando Medina, que vai anunciar esta segunda-feira a sua candidatura à câmara municipal de Lisboa, Rio apelou à mudança nas próximas autárquicas. "A gestão da câmara de Lisboa é uma desorganização completa, anda ao deusa-dará", disse, sublinhando que isso é ainda mais problemático por a câmara de Lisboa ser aquela que tem, "de longe", "o maior orçamento do país". "É bom que se elega alguém com capacidade de gestão e que optimize os recursos que a câmara tem", disse, referindo-se ao candidato social-democrata Carlos Moedas, mas sem o nomear.

Quanto às regras da pandemia, que originaram dúvidas depois do isolamento de António Costa após contacto com um caso positivo, estando o primeiro-ministro vacinado, Rio pediu mais clareza. "A DGS devia ser mais clara, compete à DGS, ou ao Ministério da Saúde, explicar isso. Temos de perceber as regras senão isto fica uma baralhação que ninguém se entende. Ninguém entende as diferenças entre quem tem vacina e quem não tem. Então serve para quê?", atirou.