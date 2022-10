PSD. E o candidato à Câmara de Gaia é Cancela Moura: líder da Concelhia que queria ser número dois e acaba a um com a bênção de Rio

José Cancela Moura, na sequência da proposta da Comissão Política da secção de Gaia, a que o próprio preside, acabou por ver a sua candidatura aprovada pela a Direção Nacional do PSD para encabeçar a lista autárquica na margem sul do Douro nas eleições de 26 de setembro próximo.

O deputado e líder do 'Povo Livre' foi apontado como o principal responsável da batida em retirada de António Oliveira da corrida à Câmara de Gaia, que anunciou a sua renúncia há pouco mais de 15 dias por "uma questão de higiene". Em causa esteve o finca pé do agora candidato à autarquia liderada pelo socialista Eduardo Vítor Rodrigues de ser número dois do ex-selecionador nacional, que acusou o aparelho local de o tentar "envolver nas mais inacreditáveis negociatas de lugares para dar emprego aos beneficiários do rendimento mínimo da política".

Cancela Moura foi candidato à Câmara de Vila Nova de Gaia em 2017, não tendo ido além dos 20,30% dos votos. O agora candidato que bisa a corrida autárquica à sua terra natal em coligação com o CDS-PP, tal como há quatro anos, é diretor do 'Povo Livre', jornal oficial do PSD, função que desempenha por nomeação da Comissão Política Nacional do PSD desde fevereiro de 2018, altura em que Rui Rio foi eleito pela primeira vez nas diretas do partido com total apoio da Concelhia de Gaia.

O candidato a Gaia parte fragilizado para o combate autárquico de setembro com Eduardo Vítor Rodrigues, o presidente da Câmara eleito em 2017 por robusta maioria absoluta, não só por ser uma segunda escolha feita à pressa por "falta de comparência" - "isto não é uma desistência, é falta de comparência", afirmou então Cancela de Moura -, mas por José Silvano sustentar ser, agora, "difícil fazer uma escolha ao mesmo nível de António Oliveira".

A dificuldade foi assumida em entrevista ao "Jornal de Notícias", este domingo, tal como já fora admitida há duas semanas ao Expresso, quando afirmou ser complicado encontrar, em cima das eleições, um candidato forte fora do sistema: "Não há tempo para a [Comissão] Nacional encontrar alguém credível fora do sistema que se queira meter nisso". Mas afiançou que o candidato que se segue tem apoio do partido.

Ao Expresso, José Silvano garantiu, poucos dias depois da ruidosa retirada de cena de António Oliveira, que o PSD nunca teria deixado cair o candidato, se o próprio não tivesse renunciado, apesar das profundas divergências com a concelhia. Essa manifestação de vontade foi, este domingo, assumida de novo na entrevista ao JN: "Se ele tivesse resiliência suficiente para continuar, apesar das adversidades, não tínhamos a desistência do candidato. Noutros sítios têm havido divergências, só que existe a resiliência do candidato e vai até ao fim", afirmou, admitindo que, quando há desavenças entre candidatos e aparelhos, "são muito difíceis de conciliar".

Colisões que, segundo o coordenador autárquico social-democrata, só se resolvem com as cedências das concelhias ou pela "força do candidato" em impor as suas ideias. Em Gaia, José Silvano considera que o processo arrastou-se muito tempo, sem reuniões e, se calhar, "numa conversa de surdos de parte a parte que, depois, terminou por parte também do desgaste do candidato".