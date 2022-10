Fernando Medina promete creches gratuitas para a classe média - até 2025

Na apresentação de Fernando Medina, António Costa fez questão de lhe atribuir a paternidade de uma das medidas mais emblemáticas do seu Governo, o passe único, que, dois anos passados continua a servir de trunfo eleitoral. "Deve-se a uma proposta que Fernando Medina apresentou ao Governo enquanto presidente da Área Metropolitana de Lisboa", disse Costa. Aos passes juntam-se as creches gratuitas. É esta a principal promessa eleitoral do presidente-recandidato. Assim, "rendas acessíveis, creches gratuitas, passe único. Este é o nosso programa e é o nosso compromisso", disse.

A troika de medidas, diz, vai sendo cumprida. Se a redução dos passes de transporte já foi concretizada, Medina elege a habitação e as creches como marca para este mandato. Haverá uma "redução progressiva dos valores pagos pelas famílias com creches, tendo em vista assegurar que se tornarão gratuitas até ao final do mandato para as famílias jovens das classes médias que residam em Lisboa”, disse no discurso de recandidatura na estufa fria, em Lisboa. Depois dos passes terem sido uma forma de devolução de rendimentos pelo lado das despesas, Medina acredita que será por via das creches que consegue a "mais importante política de apoio aos rendimentos das jovens famílias, um poderoso incentivo à natalidade e à fixação de jovens em Lisboa", defendeu.

Num discurso de cerca de vinte minutos, Medina assumiu o momento difícil em que apresenta a candidatura, num "momento de grande exigência individual e coletiva". Sem nunca se referir aos casos que têm assolado a autarquia, Medina chutou para a frente e concentrou-se nas promessas eleitorais.

Além das creches, a habitação: “Ao contrário de outros, nós não achamos que o preço da habitação deva ser aquele que o mercado determina, excluindo as classes médias quando a economia melhora”, disse. Aqui, Medina fez questão de mostrar que tem obra feita, com "habitação acessível a mais de 3 mil famílias" o que constituiu "um máximo desde os históricos programas de erradicação de barracas". A promessa é a de "prosseguir" por alcançar a prioridade de as pessoas pagarem "no máximo 30% do rendimento líquido" com habitação. "E sim, este é um programa que só por si marca toda uma diferença de agenda política", frisou.

Foi na parte da habitação que marcou a diferença mais ideológica para os adversários, que não chegou a nomear. "Ao contrário de outros nós não achamos que os jovens e as classes médias tenham de achar natural ir viver para longe de Lisboa". Assegurar esse direito "é a nossa responsabilidade e não pouparemos esforços para o conseguir", assegurou.

O discurso serviu também para fazer um balanço da obra feita nos últimos anos, a começar pela mobilidade com a modernização da frota da Carris com mais 265 autocarros. "E ao contrário do que muitos vaticinavam, mantivemos a Carris uma empresa de contas certas", disse.