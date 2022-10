Costa lança Medina e ataca Rio: “Não é candidato para preservação do líder do PS”

Chegaram juntos pela porta atrás do palco. Fugiram das câmaras à entrada, mas em frente à plateia não faltaram trocas de galhardetes. Era para isso, aliás, que António Costa, no seu primeiro dia depois de nova quarentena tinha saído: apoiar o delfim Fernando Medina para a câmara de Lisboa e não para outro cargo. Afinal, Fernando Medina candidata-se mas, "ao contrário de outras, não é para preservação do líder do PS, por interposta pessoa. Porque o líder do PS está de boa saúde".

As indiretas era para Rui Rio e para Carlos Moedas, mesmo que não os nomeando. Para Costa, que lembrou que há sete anos passou o testemunho, o importante "é Lisboa" e ainda há um "trabalho muito exigente" porque há uma "pandemia que estamos ainda a combater. Temos de tratar das sequelas desta pandemia, do ponto de vista económico e social", disse.

Costa foi até à estufa fria lançar a candidatura de Medina, mas, depois de desfiar os desafios que o autarca recandidato ainda tem pela frente, voltou à carga. Lisboa "não pode ser espaço de aventura política nem de afirmação e contabilização de jogos partidários", disse.

A armada socialista juntou-se esta segunda-feira à tarde para a apresentação da candidatura de Fernando Medina. Numa altura difícil para o autarca recandidato, teve ao seu lado os "amigos" do partido, desde António Costa, Mariana Vieira da Silva, Siza Vieira, Ana Catarina Mendes, José António Vieira da Silva, José Luís Carneiro.

"Lisboa é e continua a ser razão e o motivo onde se constrói uma parte importante da cumplicidade, camaradagem e amizade entre todos nós" disse Fernando Medina e por isso agradece o apoio uma vez que apresenta "a candidatura num momento de grande exigência individual e coletiva" sobretudo pela quarta vaga da pandemia: "Nada se sobreporá à nossa missão de proteger Lisboa e proteger os lisboetas", disse .

O verbo proteger passou para o mote da candidatura. "Lisboa protege é o nosso lema até vencermos a pandemia e nada nem nenhuma campanha nos distrairá", disse.

A mandatária da campanha, que Medina apelidou algumas vezes de "movimento" por Lisboa, é Mariza.