Marques Mendes: “O que Cabrita não fez foi feio e o que fez também foi feio” e remodelação tem de acontecer “antes das autárquicas”

O advogado e ex-líder do PSD, Luís Marques Mendes, começou o seu comentário habitual de domingo à noite na SIC com fortes críticas ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no seguimento do caso do atropelamento fatal de um trabalhador na A6. Retira a culpa do acidente das costas do ministro, como seria de esperar já que não é ele que tem culpa de o seu carro, conduzido por um motorista, ter atropelado uma pessoa, mas coloca-o numa situação extremamente delicada, do ponto de vista pessoal. “Não tem culpa do acidente. Mas tem muita culpa no que se passou a seguir. Foi muito feio o que fez e muito feio o que não. Morreu uma pessoa, ficou uma mulher viúva e duas jovens menores sem pai.

O ministro devia ter tido de imediato uma palavra pública de lamento, de consternação, de solidariedade e até de disponibilidade para apoiar a família”. E o que é que Cabrita fez? Algo também “feio”, na opinião de Marques Mendes. “O Ministro teve uma intervenção pública inqualificável: fez um comunicado público a insinuar que a culpa foi da vítima. Ou seja, preocupou-se em defender a sua pele e tentar condicionar o inquérito, em vez de se preocupar com uma família que ficou desgraçada. Isto é muito feio”.

Isto e outros episódios levam Marques Mendes a concluir que o ministro já devia ter sido afastado há muito. O facto de não se demitir não surpreende o advogado já que “o ministro Cabrita descolou da realidade”. Surpreende, sim “a inação do primeiro-ministro”. As pessoas podem dizer que “o primeiro-ministro não tem coragem de agir”

António Costa “teima em não perceber que este Ministro não tem condições pessoais e políticas para governar”, disse ainda. E como isto chegamos ao tema remodelação ministerial da qual se tem falado bastante nos últimos dias. “Quanto mais tarde o primeiro-ministro remodelar pior”, diz Marques Mendes, até porque estão aí as autárquicas e, este “governo em degradação” pode ter consequências “para os autarcas socialistas que podem ter um voto de castigo e um voto protesto”. Vai ser mau também para a autoridade de Costa que “vai ficando diminuida”.

Ainda no capítulo da política, Marques Mendes voltou a fazer desfilar os vários casos em que o Governo, ou os seus ministros, se tem visto envolvido (Odemira, festejos do Sporting, o crescimento da pandemia, a TAP, nomeações polémicas de cargos públicos) e garante que o primeiro-ministro devia estar a ser confrontado com estes casos no parlamento. A culpa aqui recai sobre o líder do PSD, Rui Rio, que, ao defender o fim dos debates quinzenais “resolveu ser o anjo da guarda de António Costa”. É uma situação de “anormalidade democrática”, vaticina.

As confusões quanto à covid-19

“Em matéria de pandemia vive-se um tempo de confusão. Confusão generalizada. A política de comunicação oficial nunca foi brilhante, mas agora é um desastre”, começa por dizer. E dá vários exemplos de coisas que os portugueses precisam de ajuda a entender: o facto de António Costa ter ficado em isolamento profilático, apesar de estar vacinado; a vacina da Janssen, que é só de uma toma mas para a qual que a DGS já veio admitir que pode ser preciso um reforço; o recolher obrigatório das 23h às 5 da manhã, que “uns dizem que é uma recomendação, outros que é uma imposição” e ainda o certificado Covid, que foi desenhado “para se poder viajar no espaço europeu à vontade mas antes de entrar em vigor a Alemanha diz: ‘nem pensar’”.

Marques Mendes apresentou ainda vários quadros que mostram que o número de novos casos está a aumentar, que somos o 2º pior país da UE (169 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) e que a variante Delta já é dominante em Portugal. Mas, analisa, “se compararmos o número de internamentos atuais (567) com as metas que o Presidente da República e o Governo definiram em fevereiro (1500) como mínimos para desconfiar, constatamos que estamos muito longe desses números”. O mesmo com os números em cuidados intensivos - a meta era de 200 em fevereiro e temos neste momento 128. “Nem 8 nem 80, acompanhar com muita atenção e sobretudo vacinar. Só há solução para esta situação vacinando, vacinando, vacinando”. Na análise de Marques Mendes, a vacinação está a correr “bem” e mostrou os quadros que mostram que temos os melhores dados da UE nesta matéria.

Uma referência ainda para os números de infetados já com a vacinação, menos de 0,1%, segundo os números da DGS. "A vacina é segura e a DGS fazia bem em divulgar estes números periodicamente", pede Marques Mendes.

Detenção de Joe Berardo

“Tarde mais ainda bem”. Marques Mendes não quis demorar-se com o comportamento “execrável” que atribuiu ao empresário madeirense detido na semana passada. Prefere debruçar-se sobre o que considera “gestão danosa” por parte da Caixa Geral de Depósitos que emprestou dinheiro a Joe Berardo para que este pudesse adquirir ações do BCP pedindo como garantia apenas as próprias ações - “Ora isto são garantias de favor, não são garantias para levar a sério. Se isto não é gestão danosa, então o que é gestão danosa? Pode não haver corrupção mas gestão danosa é impossível não haver”.

Marques Mendes diz que “felizmente está tardiamente a acontecer justiça” mas pede que se olhe além das responsabilidades criminais, para as que são políticas. “Tudo isto aconteceu por causa de José Sócrates, ele era primeiro-ministro e foi ele que deu cobertura e incentivo a tudo isto. Ele tinha um projeto de poder pessoal, passava por controlar a banca, a comunicação social e a justiça e por isso é que aconteceram todos estes assaltos”, diz o ex-líder do PSD.