Derrapagem no Hospital Militar. Ministro da Defesa mantém relatório secreto e ignora parecer para o revelar

O Ministério da Defesa Nacional (MDN) insiste em não tornar público o relatório da auditoria interna à derrapagem nas obras no antigo Hospital Militar de Belém, em Lisboa. Em resposta a um parecer emitido pela Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA), que deu razão a uma queixa do Expresso, o gabinete do ministro João Gomes Cravinho faz saber que “apenas poderá ser facultado acesso ao relatório da IGDN [Inspeção-Geral da Defesa Nacional] quando, e se, o mesmo for desclassificado”. Recorde-se que as obras custaram quase quatro vezes mais do que a previsão inicial.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler