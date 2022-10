Tribunal Constitucional diz que lei da autodeterminação da identidade de género nas escolas é “inconstitucional”

O Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais as medidas sobre identidade de género nas escolas por entender que violam a reserva de lei parlamentar, lê-se num comunicado emitido esta terça-feira pela instituição.

"O Tribunal não se pronuncia sobre a substância daquelas normas no que diz respeito à proibição da programação ideológica do ensino pelo Estado e à liberdade de programação do ensino particular. Esta decisão deixa intocada a garantia do direito à identidade de género e de expressão de género e a proibição de discriminação no sistema educativo", adianta o comunicado.

O Tribunal constata assim que a lei n.º 38/2018 de 7 de agosto, relativa à autodeterminação da identidade de género e expressão de género, diz respeito a matéria de direitos, liberdades e garantias. E, neste caso, o conteúdo "não pode ser definido através de regulamento administrativo, por se tratar de competência legislativa reservada da Assembleia da República".

A fiscalização do diploma tinha sido pedida em julho de 2019 por “um grupo de 86 deputados à Assembleia da República, dos grupos parlamentares do Partido Social Democrata (PSD), do CDS-Partido Popular (CDS-PP) e do Partido Socialista (PS)”, segundo o acórdão.

A lei determinava a adoção de medidas nas escolas sobre identidade de género. Foi aprovada a 12 de julho de 2018 e publicada no mês seguinte, em agosto. A lei estabelecia que as escolas, em todos os níveis de ensino e ciclos de estudo, promovessem "o exercício do direito à autodeterminação da identidade e expressão de género", bem como "o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa", lê-se no diploma publicado em Diário da República.

Segundo o Tribunal Constitucional, a lei do Governo sobre autodeterminação de género é então inconstitucional uma vez que foi violada a competência exclusiva do Parlamento para legislar sobre a matéria.