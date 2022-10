300 socialistas no Altice Arena? Costa quer adiar congresso do PS para o arranque das autárquicas

A direção do PS tinha decidido que o Congresso do PS, marcado para o segundo fim de semana de julho, iria ser em moldes diferentes para evitar problemas (políticos) com a pandemia: a ideia era espalhar os quase mil delegados por 14 pontos diferentes, país fora, para evitar críticas como as que se ouviram no congresso do PCP, o inverno.

Mas a evolução da pandemia em Lisboa nem assim permitiu evitar novo dilema e esta segunda-feira, confirmou o Expresso, o núcleo político mais restrito do partido decidiu dar sequência à intenção de António Costa: pedir aos órgãos do partido para adiar de novo o Congresso - que era para ter acontecido em maio do ano passado -, evitando a imagem, por exemplo, de uma sala do Altice Arena com mais de 300 pessoas, incluindo a do próprio primeiro-ministro, o mesmo que forçou novo recuo no desconfinamento à capital que é dirigida por um socialista, Fernando Medina.

Se a Comissão Nacional (virtual) que vai ser convocada se confirmar, e sobretudo se a vacinação em curso acelerar o passo, os socialistas acreditam que à terceira será de vez: como adiantou o Observador esta segunda-feira, o congresso deve fazer-se a meio de setembro, já com a vacinação acelerada a garantir a segurança do evento. A data é escolhida à medida do arranque da campanha eleitoral: é que nessa altura Costa conta ter o trunfo de ter já atingido a imunidade de grupo no país, vencendo a pior fase da pandemia.

Certo é que, com o travão no desconfinamento em todo o país, António Costa já teve de adiar o que seria o arranque formal da campanha autárquica do partido: este fim de semana e no próximo, o secretário-geral ia lançar-se à estrada, correndo cinco distritos onde iria apresentar cada um dos candidatos que o PS levará a votos. Este sábado começaria em Vila Real, Viseu e Almada, seguindo no próximo sábado para Portimão e Évora.

Em vez disto, o PS dará esta quinta-feira o seu pontapé de saída para as eleições: de manhã são apresentados todos os candidatos de uma vez, mas sem a pompa e circunstância que estavam previstas - e com atraso face ao PSD, que fez o mesmo em várias sessões já em março passado.