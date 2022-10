Ventura falha maior evento autárquico do Chega devido a reunião no estrangeiro que não se realizou

O maior evento autárquico do Chega até à data não contou com a presença do presidente do partido. A Quinta Monte Redondo, em Sintra, recebeu este domingo 150 militantes do partido, o número máximo autorizado pela Direção-Geral da Saúde. André Ventura foi a ausência mais notada num evento que contou com a presença de vários órgãos distritais mas apenas dois elementos dos órgãos nacionais.

