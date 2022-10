Presidência de risco não caiu no vermelho (o deve e haver de 6 meses à frente da UE)

A presidência portuguesa da UE arrancou com o Governo no centro de uma polémica por causa da nomeação do procurador europeu, enquanto Portugal tentava controlar o seu maior pico pandémico. Agora, entra na semana final com o dedo de Angela Merkel apontado à gestão portuguesa do controlo das fronteiras e das mutações do vírus, e com Berlim a proibir as viagens a partir de Portugal para a Alemanha. Pelo meio, ficam seis meses em que se conseguiu fechar a primeira Lei do Clima, ratificar a ‘bazuca’, lançar um certificado digital europeu em tempo recorde, em que se relançou a relação com a Índia e em que se desbloqueou o impasse na criação da Conferência sobre o Futuro da Europa. Mas este foi o semestre em que se temeu a falta de doses contra a covid-19, em que a vacinação derrapou antes de acelerar em velocidade de cruzeiro. Foram seis meses em cima do arame, sem cair.

