PCP cobra promessa e volta a pressionar PS a mudar lei laboral

“A prova dos nove é no dia 30”, resume João Oliveira. O PCP volta a levar, nesse dia, ao Parlamento quatro diplomas que alteram normas da legislação laboral em vigor e considera que a posição que o PS tomar terá “significado político relevante”. Os comunistas “não têm garantias absolutas”, mas lembram o compromisso assumido pelo Governo na altura da negociação do atual OE em fazer alterações “nas normas gravosas” do código do trabalho. Em vésperas de retomar as negociações orçamentais, a bancada do PCP ensaia uma cobrança difícil e testa os parceiros socialistas.

É uma espécie de ‘prova do algodão’ ou uma “linha divisória” entre a esquerda e a direita, como já lhe chamou Jerónimo de Sousa. Os comunistas têm nas alterações das leis laborais um cavalo de batalha que dura desde os primórdios da ‘geringonça’ e o líder comunista já quase esgotou as palavras para descrever a importância da matéria. Ela sempre foi “central”, “prioritária”, “urgente” e o facto de o Governo ter aberto a porta a eventuais alterações levou o PCP a usar a figura do agendamento potestativo para forçar o Parlamento a revisitar o assunto.