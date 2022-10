Bruno de Carvalho, Ventura, “mascarados de Abril”, lares e Sevilha: Ferro Rodrigues, irónico ou descuidado, ativo e nem sempre consensual

No final de 2015, quando Ferro Rodrigues foi eleito pela esquerda para Presidente da Assembleia da República por 120 votos, quebrou-se uma tradição parlamentar: a segunda figura do Estado não sairia do partido mais votado em eleições. Foi o prenúncio da “geringonça” e da divisão esquerda/direita no Parlamento. Logo ali, naquele 23 de Outubro, Ferro Rodrigues fazia um discurso a rasgar, colocando-se contra o então Presidente da República, Cavaco Silva, o que fez com que a direita o acusasse de não vestir o fato para o qual acabava de ser votado e de não ser parcial. Quatro anos depois, já com o PSD com outra liderança, Ferro Rodrigues acabaria por ser reeleito com mais votos, 158, um reforço na legitimidade que o fez, também, tornar-se mais ativo. E nem sempre consensual.

