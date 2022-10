Rui Tavares: “Agora que Orbán está a cometer erros”, Portugal devia aproveitar para “ficar na história da UE”

Qual é a importância da carta contra a legislação homofóbica húngara, que Portugal não assinou por “dever de neutralidade”?

Estas cartas, em geral, têm um impacto bastante grande. Quando fiz o relatório inicial sobre a Hungria, entre 2011 e 2013, houve uma carta de ministros revelando preocupação com o que se estava a passar. Tínhamos só quatro e eram os ministros dos Negócios Estrangeiros, não eram os chefes de Governo: Países Baixos, Dinamarca, Alemanha e Finlândia. E isso teve bastante impacto porque foi a primeira vez que alguém no Conselho mostrou estar alinhado com o que estávamos a fazer no Parlamento Europeu. Depois as coisas mudaram e o Conselho acabou por não fazer nada e não seguir este repto dos quatro ministros. Houve um debate muito genérico mas depois não avançou nada. Aprovámos o relatório que exortava o Conselho a seguir este tema.

Durante muitos anos a situação foi-se degradando e depois, em vez de ser só a Hungria, passou a ser também a Polónia, o que cria um problema constitucional europeu. O artigo 7.2 [do Tratado da UE] necessita de unanimidade, à exceção do país em questão, e portanto havendo dois países com problemas de Estado de Direito, pode sempre haver um veto cruzado em que um protege o outro e basicamente esvazia o artigo. Inclusive, alertámos para isso também: os tratados só estavam pensados para uma situação em que houvesse um prevaricador e não dois. Também aí o Conselho não fez nada. De forma que agora uma carta de 17 governos – e o nosso teoricamente assinará já no dia 1, o que faz 18 – significa mais de metade da UE. Há a possibilidade de votar o artigo 7.1, que exige uma maioria qualificada de quatro quintos. Não é tão forte como o 7.2 mas, mesmo assim, é uma declaração de que há um risco de violação grave dos valores europeus. São precisos 21 votos. Imagino que Malta, Chipre e eventualmente algum dos bálticos vote com os restantes ocidentais. Esta carta tem relevância, é uma novidade bastante importante e é a primeira que acontece a sério depois de o Fidesz [o partido de Orbán] ter saído do Partido Popular Europeu, que também foi outra luta de anos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler