Família Coxi vs André Ventura com novo capítulo

O prazo de 30 dias para André Ventura e o Chega fazerem um pedido de desculpa à família Coxi, depois de o presidente do partido se ter referido a esta como “bandidos”, terminava esta semana. No entanto, a sentença não transitou em julgado e os réus apresentaram recurso, a que a advogada da família do Bairro da Jamaica, no Seixal, responderá na segunda-feira. “Na primeira instância, a posição deles tinha uma contradição permanente: ao mesmo tempo que diziam que só se queriam ter referido a Hortênsio Coxi, falavam em bandidos no plural”, diz Leonor Caldeira ao Expresso. Essa contradição já não consta do recurso, aponta a advogada.

Hortênsio foi constituído arguido na sequência de episódios de violência, em janeiro de 2019, entre agentes da PSP e moradores daquele bairro. Dois anos mais tarde, num frente a frente televisivo, Ventura acusou Marcelo Rebelo de Sousa de preferir estar com “bandidos” a visitar os agentes da polícia, mostrando uma fotografia do Presidente da República com sete elementos da família Coxi. Na primeira sessão de julgamento, Ventura não se mostrou arrependido, dizendo que só se estava a referir “a uma das pessoas da imagem”. Na realidade, as palavras que usou no debate foram mais ambíguas: “Nesta fotografia, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa juntou-se com bandidos. Um deles é um bandido verdadeiramente.” A advogada lembra que, num segundo momento em que levantou a fotografia, Ventura disse que “muitos destes indivíduos vieram para Portugal para beneficiarem do Estado social”. Por isso Caldeira juntou recibos de vencimento e declarações da Segurança Social que mostram que na altura em que avançou com a ação só dois elementos da família beneficiavam de apoios. Neste momento é apenas um, Aurora Coxi, que recebe o rendimento social de inserção, enquanto Vanusa, que recebia subsídio por doença profissional, deixou de o receber por ter ficado desempregada.