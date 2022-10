BE, Chega e IL aprovam autárquicas a 26 de setembro. PSD, CDS, PCP e PEV propõem 10 de outubro

O Bloco de Esquerda (BE), o Chega e a Iniciativa Liberal (IL) confirmam que as eleições autárquicas deverão ser agendadas para 26 de setembro e aprovam a data apontada pelo Governo. "O BE não se opõe a que seja 26 de setembro tendo em conta o facto de ser possível fazer campanha num período em que as temperaturas serão mais altas e isso permite a realização de iniciativas no exterior. Essa é a data que consideramos que pode responder melhor à situação atual que estamos a viver", afirmou Beatriz Gomes Dias, deputada do BE e candidata à autarquia de Lisboa, à saída da reunião com o Governo.

Segundo André Ventura, o Chega defendeu também o dia 26 de setembro para a realização das autárquicas e ficou com a ideia de que essa é a "preferência" do Executivo. "Sentimos que o Governo está mais inclinado para 26 de setembro, data que nos parece expectável e à qual não nos iremos opor", reiterou o porta-voz da IL, Rodrigo Saraiva.

Já o PSD, o CDS, o PCP e o PEV sugeriram o dia 10 de outubro para a realização do sufrágio, enquanto o PAN admitiu, por sua vez, que o dia 3 de outubro seria a "data ideal" para as eleições autárquicas. Esta sexta-feira, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, e o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, estiveram a receber os partidos com assento parlamentar com vista ao agendamento das eleições.

André Ventura – candidato à Assembleia Municipal de Moura, no distrito de Beja –, considerou que é fundamental agendar para o mais cedo possível as autárquicas face ao contexto da pandemia, a chegada do outono e o processo do Orçamento do Estado. "É importante evitar-se uma campanha eleitoral com restrições ou inclusivamente com confinamentos. Além disso, não faz sentido misturar eleições autárquicas e o processo orçamental", sustentou.

Os liberais aprovam também a data provável para o sufrágio, tendo em conta as metas do plano de vacinação, com 70% da população protegida contra a covid ainda em agosto."Esperamos que a vacinação continue a decorrer com intensidade para que se permita um ato eleitoral com segurança. São as eleições de maior proximidade com a população e para a IL as autárquicas serão bastante importantes: são as nossas primeiras autárquicas e é com elas que iremos fechar o ciclo da participação dos partidos em todos os atos eleitorais", frisou.

PSD, CDS, PCP e PEV sugerem 10 de outubro

Com uma proposta diferente, o PSD, o CDS-PP, o PCP e Os Verdes, apontam para o dia 10 de outubro. "Nessa altura podemos estar numa situação diferente da pandemia e haverá um maior número de portugueses vacinados. Uma campanha para as eleições autárquicas não se faz só nas redes sociais, mas com muito contacto com os eleitores e as forças vivas", declarou Isaura Morais, vice-presidente do PSD.

De acordo com a dirigente social-democrata, não será benéfico o facto de o período da campanha eleitoral coincidir com a semana de arranque do ano eletivo, alertando que "existe todo um processo de preparação autárquica e de entrega e verificação de listas em tribunal" que justificavam o agendamento do sufrágio para o último domingo possível.

Também o CDS-PP propôs a mesma data para a realização das autárquicas, invocando o contexto sanitário, uma vez que no dia 10 a probabilidade existir imunidade de grupo é "maior" do que a 26 de setembro. "E o CDS, em contraponto, transmitiu ao Governo que devem prevalecer razões de saúde pública face a motivos de natureza orçamental, que são correntes", declarou o vice-presidente do CDS-PP, Pedro Melo.

"Pronunciámo-nos pela ideia de que o 10 de outubro seria uma data razoável, lembrando que já tivemos eleições a 11 de outubro e a 9 de outubro", disse, por seu turno, Jorge Cordeiro, membro do Secretariado do Comité Central do PCP. Além dos avanços na vacinação até essa data, o dirigente comunista sublinhou que são "centenas de milhares de candidatos" que estão envolvidos nestas eleições, pelo que as "semanas que se possam ganhar" contribuem para uma "preparação mais distendida, mais sólida, mais extensa" e podem favorecer também a participação eleitoral.

Considerando que a opção de 26 de setembro significa que a campanha eleitoral cairá em cima do início do ano escolar, o PEV admite que o dia 3 também não seria o mais favorável, face à possibilidade de se fazer ponte. "E, portanto, também face à indefinição da situação pandémica, entendemos que a melhor data, tendo em vista uma maior participação dos cidadãos, é a de 10 de outubro", defendeu na mesma linha André Martins, dirigente do PEV e candidato à presidência da Câmara de Setúbal pela CDU.

PAN pede garantias de segurança sanitária

Já a porta-voz do PAN – tendo em conta a baliza temporal definida e para evitar que o ato decorra num contexto sanitário que tende a agravar-se no inverno –, considerou que é "razoável" a data sugerida pelo Executivo."No nosso caso sinalizamos que a data 3 de outubro poderia ser a ideal, mas sabemos a preferência do Governo para o 26 de setembro. E compreendemos que possam existir constrangimentos do ponto de vista daquilo que é o fim de semana prolongado de 5 de outubro. É importante que este ato seja o mais participado possível para que se combata mais uma vez a abstenção", defendeu Inês de Sousa Real.

A dirigente do PAN disse ainda ter defendido junto do Executivo a importância do desdobramento das mesas de voto e a garantia de todas as medidas de prevenção face à crise sanitária. E lamentou que tenha sido rejeitada a proposta do partido para que as eleições decorressem em dois dias. "O desdobramento dos dois dias teria sido também importante, mas infelizmente as restantes forças políticas não nos acompanharam. E lamentamos porque a abstenção não pode ser só uma bandeira que se agita quando das campanhas eleitorais, tem que se efetivar também em propostas de lei e esta foi uma oportunidade perdida", insistiu.

De acordo a lei eleitoral, as eleições autárquicas devem realizar-se entre 22 de setembro e 14 de outubro, sendo que o dia mais provável já apontado pelo Governo seria 26 de setembro. A data deverá ser confirmada na próxima quinta-feira, na reunião do Conselho de Ministros.