Parlamento chumba proposta do Chega sobre enriquecimento injustificado

O projeto de lei do Chega sobre enriquecimento ilícito ou injustificado foi hoje chumbado, com abstenções do PAN e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, o voto favorável apenas do proponente e contra de todos os restantes.

O Chega fez um agendamento potestativo do seu projeto de lei para hoje e pediu a sua votação, dois dias antes de, à boleia de quatro iniciativas do Governo contra a corrupção, os restantes partidos com assento parlamentar discutirem cerca de duas dezenas de diplomas na área da Justiça, um debate marcado para o plenário da Assembleia da República de sexta-feira.

O projeto de lei do Chega que pretendia alterar o Código Penal, "definindo o crime de enriquecimento ilícito ou injustificado, clarificando os seus pressupostos objetivos e subjetivos de aplicação, bem como a moldura penal aplicável, distinguindo ainda consoante o agente seja ou não titular de cargo político" foi chumbado com os votos contra de PS, PSD, BE, PCP, CDS-PP, PEV, Iniciativa Liberal e Joacine Katar Moreira, com críticas de inconstitucionalidade.

O único voto a favor foi o do deputado único do Chega, André Ventura, tendo o PAN e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues optado pela abstenção.

Precisamente Cristina Rodrigues arrastou para o debate marcado pelo Chega o seu projeto de lei que pretendia criar o crime de ocultação de riqueza para prevenir a corrupção, mas acabou por pedir a baixa da iniciativa à comissão da especialidade sem votação, o que foi aprovado.

Na intervenção inicial, André Ventura considerou que o enriquecimento ilícito se tornou "numa mancha imensa sobre a sociedade", dando o exemplo do antigo primeiro-ministro socialista José Sócrates, defendendo que o parlamento hoje tinha "uma oportunidade única" para "finalmente criminalizar enriquecimento ilícito".

"Esta é uma proposta em muito semelhante ao que de melhor se faz nos países europeus próximos de nós e hoje podemos escolher: ou dar o passo ou voltar a acobardar-nos como sempre", desafiou, qualificando a sua iniciativa como equilibrada.

O presidente do Chega aproveitou ainda para criticar a estratégia do Governo para o combate à corrupção, lamentando que o enriquecimento ilícito fique "fora da equação", o que "é dar tapete vermelho, via verde e via aberta à corrupção em Portugal".

Para Cristina Rodrigues, "os titulares de cargos políticos têm uma responsabilidade acrescida no que diz respeito à transparência dos seus rendimentos".

"Não só devem declará-los, como devem justificá-los e por fim devem ser punidos em caso de ocultação intencional de riqueza", defendeu durante a sua intervenção inicial.