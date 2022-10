PAN diz que fiscalização “não será um problema” para travar acorrentamento de cães e gatos 

A proposta do PAN para proibir os donos de terem os animais de companhia permanentemente acorrentados, entregue na terça-feira no Parlamento, visa obrigar a intervenção das autoridades. "A fiscalização não será o problema. Penso que as pessoas estão cada vez mais conscientes em relação a esta questão, prova disso são as crescentes denúncias que recebemos. As autoridades é que não intervém e a alteração da lei obrigará a isso", afirma ao Expresso Nelson Silva, o novo deputado do PAN que substitui André Silva.

De acordo com o projeto de lei – que prevê a criação de um Plano Nacional de Desacorrentamento, – os donos ficarão impedidos de alojarem os cães e gatos em varandas ou outros espaços exíguos durante mais de três horas por dia e no caso de o recurso ao acorrentamento ou amarração ser indispensável "o mesmo deve ser sempre limitado ao mais curto período de tempo possível", sem ultrapassar também as três horas diárias, "e salvaguardando sempre as necessidades de exercício, de abrigo, de alimentação, de abeberamento, de higiene e de lazer do animal". O desrespeito desta norma, segundo a proposta do partido, configurará "maus tratos ao animal, ilícito previsto e punido pelo Código Penal".

O PAN propõe ainda que os cães e gatos não possam ser deixados sozinhos, "sem companhia humana ou de outro animal, durante mais de 12 horas". O obetivo é evitar danos emocionais e físicos devido aos efeitos acumulados do isolamento, que podem contribuir para a agressividade e automutilação do animal.

"Enquanto deputado municipal do PAN em Odivelas, verifiquei que até durante algumas caminhadas têm sido identificados vários animais acorrentados e ou alojados em varandas. Os cidadãos alertam cada vez mais para este casos. E junto com o movimento Quebr'a Corrente temos promovido a sua libertação. A classe política tem o seu espaço de intervenção, mas a sociedade civil também", observa.

Segundo a porta-voz do PAN, a atual legislação sobre esta matéria está desatualizada e "peca por indefinição prática", uma vez que refere que "os animais devem dispor do espaço adequado às suas necessidades fisiológicas e etológicas, devendo o mesmo permitir a prática de exercício físico adequado", mas não define limites que permitam o cumprimento dessa norma.

"Não resulta admissível nem conforme aos presentes regimes legais, nem aos valores do nosso tempo, que um animal de companhia possa ser alojado em varandas ou outros espaços semelhantes e mantido acorrentado uma vida inteira, muitas vezes em condições insalubres condenado a uma existência miserável, privada de liberdade de movimentos que é, afinal, a essência da condição animal", defende Inês de Sousa Real.

O PAN recorda que a proibição do acorrentamento permanente de animais de companhia já entrou em vigor em diversos municípios e comunidades de Espanha, tais como Galiza, Madrid, Catalunha, Saragoça, Valência, Aragão, Andaluzia, Tenerife e também noutros países, como a Alemanha, França e 23 Estados norte-americanos.