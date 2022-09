Marques Mendes e o Russiagate: “É difícil não ter influência na carreira política de Fernando Medina, não deixa de ser uma mancha”

“Nunca esperei que Fernando Medina se demitisse”, disse Luís Marques Mendes, durante o seu habitual espaço de análise semanal, a propósito do caso Russiagate. “Não sei se isto vai ter influência nos resultados eleitorais”, observou o comentador da SIC que, ainda assim, não têm dúvidas sobre a “mancha no currículo” do presidente da Câmara Municipal de Lisboa deixada pelo caso da transmissão de dados pessoais de manifestantes a embaixadas e outras entidades. “É difícil não ter influência na carreira política de Fernando Medina”, alvitra o antigo líder do PSD.

Sobre todo este caso, Marques Mendes consegue “detetar duas coisas positivas” e depois três aspetos que não considera graves, “considero assustadores”.

O primeiro aspeto positivo, observa o analista, é que “esta auditoria foi rápida”, uma vez que “normalmente as auditorias ou os inquéritos em Portugal ficam para as calendas”, “veja-se o caso [dos festejos] do Sporting”, sobre o qual foi prometido um inquérito e “zero”.

O “segundo dado positivo é que o antigo presidente da Câmara, António Costa, em 2013, emitiu um despacho ou definiu uma orientação correta, certíssima, no sentido de que os dados pessoais de manifestações só fossem transmitidos ao Ministério da Administração Interna e à polícia”.

E “aqui acabam os dados positivos” para o comentador da SIC, para quem “a partir daqui é tudo assustador”.

Para Luís Marques Mendes, “a primeira coisa que é assustadora é o seguinte: estamos a falar da maior Câmara do país, que devia ser minimamente motivo de exemplo, e nesta Câmara acontecem duas coisas inaceitáveis. O despacho de António Costa, em 2013, não foi cumprido e a lei de proteção de dados de 2018 não foi respeitada".

Segundo, “é assustador também que não haja um sistema de fiscalização e escrutínio interno sobre o funcionamento da Câmara, ou seja, tudo pode acontecer, parece que a Câmara está em autogestão”. Na opinião de Marques Mendes, “é destas maneiras que se fomenta a corrupção”. “A corrupção é sempre assim: criam-se dificuldades, não há controlo interno e depois vendem-se facilidades", aponta.

“Terceira coisa assustadora: ficámos a saber agora, preto no branco, que na Câmara Municipal de Lisboa o contacto com países e autoridades estrangeiras é feita por funcionários e não por políticos”, concluiu Marques Mendes.