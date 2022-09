Marques Mendes: “Governo vai determinar a aplicação do certificado covid cá dentro, entre nós, em Portugal”

Luís Marques Mendes avançou em primeira mão, no seu habitual espaço de análise semanal, uma decisão que o Governo vai tomar na próxima quinta-feira, após a reunião do Conselho de Ministros. “Ao que eu apurei, o Governo vai determinar a aplicação do certificado covid cá dentro, entre nós, em Portugal”, revelou o comentador este domingo no “Jornal da Noite”.

“É um decreto-lei que vai ser aprovado para entrar em vigor o mais rápido possível, porventura no início de julho”, revelou o analista da SIC.

De acordo com as informações de Marques Mendes, a apresentação do certificado covid para acesso a eventos em território nacional será aplicado a três em concreto: casamentos, espetáculos, jogos de futebol ou outras competições desportivas. “Relativamente a estes eventos, quem tiver certificado covid entra sem restrições, entra livremente”, explica o comentador.

Na opinião do antigo presidente do PSD, “o Governo, a fazer isso, vai num bom caminho e numa boa direção”, classificando esta como uma “ideia felicíssima”.

Ainda assim, Marques Mendes considera que uso do certificado covid “deveria ser ponderado também para restaurantes”, uma vez que considera “preferível exigir um certificado covid para entrar num restaurante do que obrigar o restaurante a fechar mais cedo”.

E como ficam aqueles que ainda não têm o certificado? “Aqueles que não têm ainda vacina, podem fazer um teste”, lembrando que qualquer pessoa, “desde que tenha um teste com um resultado negativo nas últimas 72 horas, já fica com o certificado covid”.

O comentador da SIC defende que “é preferível abrir com regras do que estar a fechar ou voltar a confinar, porque isso já ninguém aceita”. Além disso, conclui, o certificado covid “é um incentivo à testagem maciça e à vacinação”.