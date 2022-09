Marcelo & Costa por uma UE “mais rápida e eficaz”

Pouco depois de ter chegado a Belém, Marcelo Rebelo de Sousa foi ao Parlamento Europeu fazer um discurso que deixou a sua família política irritada, mas, seis anos depois e com uma pandemia pelo meio, o que disse parece atual. Na altura, o Presidente recordou o esforço que o país tinha feito para se retirar de forma limpa do resgate financeiro e saiu em defesa do Governo socialista e da sua estratégia para “começar a compensar sectores sociais mais sacrificados”. E se a direita não gostou de o ouvir no que soava a legitimação da ‘geringonça’, a verdade é que o que hoje todos esperam da Europa é que aprenda com as lições da pandemia para pensar além do défice e reforçar uma visão de “corpo” que, pensando nos europeus como um todo, reforce, além do mais, o papel da UE no novo xadrez mundial.

“A Europa não é uma ideia teórica ou abstrata, a Europa só é forte se a vida dos europeus melhorar”, afirmou o Presidente na visita que fez recentemente à Bulgária, onde desafiou os líderes europeus a aprenderem com os desafios que o último ano colocou aos Estados, “correspondendo às necessidades, desejos e sonhos das pessoas”.