Candidato do PS à Câmara de Viseu internado nos cuidados intensivos

João Azevedo, candidato escolhido por António Costa para encabeçar a lista do PS à Câmara de Viseu, está internado nos cuidados intensivos, apurou o Expresso. O deputado, de 46 anos, deu entrada este domingo no Centro Hospitalar Tondela-Viseu, com um problema cardiovascular que o coloca em situação crítica.

Contatada pelo Expresso, a unidade de saúde confirmou o internamento de João Azevedo

Há cerca de um mês, a presidente da comissão política da concelhia de Viseu, Lúcia Araújo Silva, contava à agência Lusa que a escolha de Azevedo para liderar a corrida socialista foi “pacífica” e teve o aval do secretário-geral do PS e primeiro-ministro.

“A palavra do secretário-geral era essa, que João Azevedo fosse candidato à câmara. Todos nós que fomos envolvidos estivemos sempre na maior concordância e articulados todos com a escolha e com o nome apontado e sugerido, com a vontade de António Costa”, detalhou.

No site de apresentação da candidatura, lê-se o slogan “Unir Viseu”, que faz referência a um tempo que requer “mais energia, mais proximidade com as pessoas, maior capacidade de escutar os seus anseios e encontrar respostas”.

Licenciado em Educação Física, João Azevedo está há muito dedicado à causa política e à experiência autárquica. Foi presidente da Câmara Municipal de Mangualde durante dez anos, desde 2009, e só não atingiu o limite de 12 anos de mandato porque interrompeu o último, em 2019, para concorrer às legislativas pelo PS. Foi eleito e é desde essa altura deputado da Assembleia da República, pertencendo à Comissão de negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, à Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local.