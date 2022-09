PS pressiona para remodelação do Governo no verão

Em julho, vai começar um novo ciclo orçamental, vêm aí os fundos europeus, há congresso do PS, aproxima-se a data da imunização pela vacina, a que se junta o fim da presidência da União Europeia. Estes são os argumentos usados por dirigentes socialistas para defenderem que o primeiro-ministro não devia perder tempo e aproveitar a oportunidade de mudança de ciclo para remodelar rapidamente o Executivo, “a fundo”.

“É preciso um Governo de combate para executar fundos e preparar o partido para a segunda metade do mandato e para ir a legislativas, com ou sem António Costa”, diz ao Expresso um dirigente de topo. Um Governo com caras vocacionadas para lançar obra é, até porque os projetos do Programa de Recuperação e Resiliência têm tempo curto de execução, um dos argumentos dos defensores de uma remodelação no verão.