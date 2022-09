Alterações no código de conduta em 2019 permitem ao Governo assistir ao Euro 2020 a convite de empresas privadas

Em 2019, entrou em vigor um novo código de conduta com alterações que reforçam a “subjetividade” em torno das oferendas que os membros do Governo podem, ou não, aceitar. O novo código reforça a hipótese de poderem assistir ao Euro 2020 a convite de empresas.

O advogado especializado em direito administrativo, Paulo Veiga e Moura, comparou o artigo 10.º do antigo e novo código, referente a “convites ou benefícios similares”. Em declarações ao “Jornal de Negócios”, o advogado considera que o código que entrou em vigor em 2019 “aumenta claramente a subjetividade face ao código anterior, que era mais taxativo”.

Colocados lado a lado, o antigo código dizia existir “um condicionamento da imparcialidade e da integridade do exercício de funções quando haja aceitação de convites ou outros benefícios similares com valor estimado superior a 150 euros” e o novo estipula que “os membros do Governo nessa qualidade de convidados podem aceitar convites que lhes forem dirigidos para eventos oficiais ou de entidades públicas nacionais ou estrangeiras”.

Também no novo código, verifica-se que os membros do Executivo podem “ainda aceitar quaisquer outros convites de entidades privadas até ao valor máximo, estimado, de 150 euros”, desde que “sejam compatíveis com a natureza institucional ou com a relevância de representação própria do cargo” ou que “configurem uma conduta socialmente adequada e conforme aos usos e costumes”.

Para Paulo Veiga e Moura, “o novo código de conduta veio aumentar a subjetividade das situações em que é legítimo aceitar um convite de uma entidade privada. Na redação anterior, fosse entidade pública ou privada, havia o limite de 150 euros. Agora há uma separação clara entre eventos oficiais de entidades públicas e de entidades privadas, sendo que neste último caso abriram o leque na mesma”.

Na última competição europeia, em 2016, três governantes assistiram, com viagens pagas pela Galp, a jogos do Euro 2016. O advogado conclui que o que levou os secretários de Estado a demitirem-se tem “cobertura neste novo código porque tem maior subjetividade”.