Marcelo faz do 10 de junho na Madeira um hino à imigração

Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou o facto de este 10 de junho se comemorar na Madeira, "terra de emigração", para fazer um forte discurso contra xenofobias e em defesa dos que, cá e lá fora, mudam de país para viver e trabalhar.

"Este 10 de junho é um dia apropriado para agradecer aos nossos irmãos na nacionalidade que por esse mundo fora criam Portugais, e também para agradecer aos outros irmãos de humanidade que nos são tão úteis para o que queremos pronto mas não pela nossa mão", afirmou o Presidente da República. Numa frase que inevitavelmente remete para a situação de muitos imigrantes que vivem e trabalham em Portugal em situações desumanas (como o primeiro-ministro reconheceu), o que a pandemia destapou.

"Dão-nos a natalidade que não temos, os serviços básicos de que precisamos, dão-nos contributos para a riqueza nacional de que carecemos", lembrou o Presidente, invocando "o que aconteceu na pandemia quando tantos nos ajudaram a não parar setores inteiros, como o da construção civil". Enquanto grande parte do país se confinava em casa.

"É necessário recebê-los mais do que temos recebido", defendeu Marcelo, referindo-se tanto aos imigrantes que escolhem Portugal como aos emigrantes que se viram forçados a regressar ao seu país. Lembrando que "o vai-vém" faz parte "da nossa maneira de sermos portugueses", o Presidente fez deste apelo - não esquecermos que somos "uma pátria de emigrantes" - o tema forte do discurso, num tempo em que novos partidos como o Chega e novas tendências tendem a alimentar racismos e xenofobias.

Esperança e exigência: "Não nos podemos limitar a remendar"

Globalmente, o discurso do Presidente da República foi uma tentativa de virar a página do ano e meio de pandemia para o futuro, num registo de esperança e exigência. "A nossa vida continua, recomeça, reconstrói-se", afirmou, "e desenganem-se os profetas da nossa decadência porque não serão as imensidades dos desafios que temos pela frente que nos irão desviar do nosso futuro".

"No 10 de junho de 2020 éramos apenas 8 nos claustros dos Jerónimos e este ano somos milhares", afirmou o PR, apostado em vincar que "o fim ou quase o fim" da pandemia está à vista. Mas a esperança de Marcelo trás alertas, avisos e exigências reforçadas para a necessidade, que não se cansa de repetir, de fazer da reconstrução do país pós-pandemia muito mais do que uma mera recuperação.

"Não nos podemos limitar a remendar o nosso tecido social destruido pela pandemia. Temos que reconstruir esse tecido a pensar em 2030, 2040 e 2050", defendeu o Presidente, pedindo "resultados duradouros" e lembrando que, para isso, "é necessário agir em conjunto, com eficácia, organização e responsabilidade".

O uso que irá ser dado à famosa 'bazuca' de milhões que chegará de Bruxelas não é alheia aos apelos do Presidente. Pelo contrário, Marcelo Rebelo de Sousa insistiu que "é preciso não desperdiçar um cêntimo e evitar fazer dos fundos o que tantas vezes na nossa História fizemos com o ouro, a prata, as especiarias ...".

As Forças Armadas foram outro foco privilegiado pelo Presidente neste 10 de junho. Com a polémica instalada nas tropas em torno da reforma que o Governo pôs em marcha para concentrar no Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas um poder reforçado que colocará os Chefes dos três ramos na sua dependência, Marcelo sinalizou apoiar a ideia.

Como? Com a frase que escolheu para enaltecer o papel das Forças Armadas, que condecorou com a Cruz de Cristo: "Quero homenagear as FA, os seus três ramos e quem conjugou um esforço comum, o CEMGFA", afirmou o Presidente, invocando o papel dos militares durante a pandemia, "com a intervenção nos lares, nas escolas e na garantia de que a vacinação era melhor".

Antes do Presidente da República, discursou Carmo Caldeira, a médica do Hospital do Funchal que Marcelo convidou para presidir à comissão organizadora deste 10 de junho, que lembrou o "heroismo" dos que, na Saúde, "souberam transformar carências e improvisos em excelência e salvaguarda da vida e da saúde". Ficou um aviso: "O país não precisa de quem diga o que está errado, precisa de quem saiba o que está certo".

Nas ruas do Funchal, milhares de pessoas assistiram às cerimónias, que contaram com 130 convidados oficiais e 160 militares (antes da pandemia chegaram a ser 1500).