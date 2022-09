50 anos do 25 de Abril: Governo promete extinguir comissão em 2026

Pedro Adão e Silva pediu a suspensão do contrato de professor auxiliar de Ciência Política no ISCTE para assumir a tarefa de comissário executivo das celebrações dos 50 anos do 25 de abril. A retribuição mensal de €4500 brutos que vai auferir até 2026, “equivale ao meu salário” no Estado, garante o académico ao Expresso, que justifica ainda o valor do pagamento a receber porque ”obviamente, isto não é um part-time”.

A resposta do académico e ex-militante do PS, cuja escolha chegou a ser classificada como “consensual” pelo Presidente da República é uma forma de travar a polémica em torno da sua nomeação, que esta semana subiu de tom. Em particular, depois de Rui Rio ter considerado “escandaloso” o uso por parte do “Governo de um total de €300 mil dos impostos dos portugueses para pagamento pelos serviços prestados ao PS”, foi hora de controlo de danos.