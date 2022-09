“Não ando à procura de empregos”: Adão e Silva suspende vínculo à faculdade e diz que se a questão fosse monetária teria feito outra escolha

O professor universitário e comentador rejeitou que tenha sido uma possível ligação ao Partido Socialista que tenha motivado a sua nomeação para comissário executivo dos 50 anos do 25 de Abril. "Não fui eu que me escolhi a mim próprio", afirmou Pedro Adão e Silva em entrevista à TVI24 esta quarta-feira à noite. "Já nem sequer sou militante do PS", garantiu.

O convite foi uma “grande honra e enorme desafio”, começou por dizer Adão e Silva. Como explicou, a sua função passa por pensar numa celebração num marco temporal longo para os 50 anos da Revolução dos Cravos e "imaginar uma combinação retrospetiva de consolidação da democracia".

Quanto à remuneração (4500 euros brutos), Adão e Silva disse que na qualidade de comissário executivo vai ser equiparado a diretor-geral, o que "é o critério mínimo". "Não ando à procura de empregos", disse ainda, adiantando que vai suspender o vínculo à faculdade onde dá aulas (ISCTE) para se dedicar às comemorações. "Se a questão fosse monetária teria feito outras escolhas noutros momentos."

Respondendo ainda à polémica sobre o salário de 4500 euros brutos, Adão e Silva disse: “O que sei é que vou trocar o meu salário de professor pelo de dirigente da administração pública de 1.º grau”.

Na terça-feira, Rui Rio pediu explicações a António Costa sobre a escolha de Adão e Silva para comissário executivo. "É uma pessoa marcadamente do PS, que aparece nas televisões há muitos anos sempre a defender as posições do Governo e do PS e a atacar permanentemente as oposições", argumentou o presidente do PSD.

"Para que é que é necessário nomear um comissário executivo com toda esta antecedência para comemorações que vão decorrer em 2024 e com o lugar a terminar em 2026? Vai ficar ao todo cinco anos e meio, a 4500 euros por mês, dá seguramente mais de 320 mil euros ao todo", criticou ainda Rui Rio.

Costa reagiu às declarações de Rio esta terça-feira, considerando-as insultuosas: "É uma declaração tão insultuosa que, por uma questão de respeito com o líder da oposição, me exige que a ignore".

Perante a polémica em torno da sua nomeação, Adão e Silva disse ainda, na entrevista à TVI24, que ficou "preocupado" com as declarações que apontam que o convite fosse uma "espécie de recompensa". "Fiquei triste por ver que Rio não acompanha os meus comentários", admitiu.

E no último dia diz que percebeu ainda mais a dimensão do desafio que tem pela frente. Para o professor universitário, é importante celebrar a democracia "percebendo que há problemas, como se viu nas últimas 24 horas", reforçou.