10 de Junho: com tropas em ‘guerra’, Marcelo só condecora as Forças Armadas

Marcelo Rebelo de Sousa decidiu atribuir apenas quatro condecorações neste 10 de Junho, para que fique bem claro quem o Presidente pretende homenagear neste ano de alta tensão entre setores militares e o Governo. As quatro comendas irão para as Forças Armadas, enquanto símbolo da soberania e unidade nacionais.

A medalha escolhida é a Ordem de Cristo, que se destina "a destacados serviços prestados ao País no exercício das funções de soberania". E os condecorados serão o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA) - que a nova lei do Governo, ainda pendente da decisão do Chefe de Estado, pretende reforçar face aos três ramos - mas também o Estado-Maior da Armada (EMA), o Estado-Maior do Exército (EME) e o Estado-Maior da Força Aérea (EMFA) - que de acordo com a mesma lei perderão poder face ao EMGFA, que passará a concentrar as grandes decisões.

O sinal dado é inequívoco: uma tentativa de deixar claro que, qualquer que seja a sua decisão sobre a nova lei, para o Presidente da República, que além do mais é Chefe Supremo das Forças Armadas, todos os Estados Maiores são vitais na defesa da soberania nacional. E o que importa é a instituição, independentemente e para além dos conflitos que em cada momento a possam opor ao poder político.

Apostado em diluir tensões, o PR retira, aliás, de cena os atuais protagonistas da polémica que tem oposto o Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas aos chefes dos três ramos, e em vez de lhes entregar as condecorações irá colocá-las nos respetivos estandartes. Mais do que os protagonistas, o Presidente quer homenagear as instituições.

Marcelo preside esta quinta-feira às comemorações do Dia de Portugal, que este ano decorrem na Madeira.