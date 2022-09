Covid-19. Ventura questiona Governo se também vai exigir teste a quem viaja de Espanha

O deputado André Ventura, do Chega, questionou o Governo sobre os motivos invocados por Espanha para justificar as medidas de controlo fronteiriço devido à covid-19 anunciadas esta segunda-feira e quer saber se Portugal vai fazer as mesmas exigências. Espanha passou a exigir, desde hoje, a quem viajar de Portugal por via terrestre, um teste negativo à covid-19, certificado de vacinação ou de recuperação da doença, segundo o Consulado Geral de Espanha em Portugal.

Dirigindo-se ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, o deputado único do Chega quer saber se a decisão comunicada por Espanha foi acertada com o Governo português. André Ventura questionou também os dois ministros sobre "os motivos invocados pelo Governo espanhol para sustentar tal decisão" e se da parte de Portugal se vai verificar uma "reciprocidade de procedimentos".

"O nosso país parece uma vez mais ser apanhado literalmente desprevenido por autoridades estrangeiras, circunstância que desprestigia Portugal e os portugueses e que parece merecer, da parte do executivo português, um incompreensível silêncio e/ou desconhecimento da realidade que nos rodeia", frisou o deputado do Chega, numa nota hoje divulgada.

Além da decisão do Governo espanhol, André Ventura recordou a retirada de Portugal dos destinos considerados seguros pelo Reino Unido salientou que a situação "mais se parece assemelhar a um verdadeiro boicote ao povo português" e exige aos governantes "esclarecimentos cabais e medidas proporcionais".

O líder do Chega considerou que, além do "desprestígio ao país, estas decisões representam também uma realidade muito preocupante para a retoma da economia nacional, que se afigurava menos negativa com a chegada do verão". A medida hoje anunciada já se aplica a quem viajava de Portugal para Espanha pelas vias marítimas ou aéreas, sendo a partir de hoje obrigatória para quem cruzar a fronteira terrestre.

"A partir de 7 de junho todas as pessoas com mais de seis anos que cruzem a fronteira terrestre entre Portugal devem dispor de alguma das certificações sanitárias exigidas a todos os passageiros que entrem em Espanha por via aérea e marítima", refere o Consulado Geral de Espanha em Portugal, na sua página da Internet.

As certificações passam pelo teste de diagnóstico à covid-19 negativo (feito nas 48 horas anteriores), que pode ser PCR ou antigénio, certificado de vacinação ou de recuperação da doença. O Consulado Geral de Espanha em Portugal acrescenta que Portugal está agora incluído na "lista de países ou zonas de risco".

As fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha estiveram fechadas entre 31 de janeiro e 30 de abril devido à pandemia provocada pela covid-19 e apenas era permitida a passagem, em 18 pontos autorizados, ao transporte internacional de mercadorias, trabalhadores transfronteiriços e de caráter sazonal devidamente documentados, veículos de emergência, socorro e serviço de urgência.

A Espanha abriu hoje as suas fronteiras a todos os viajantes vacinados contra a covida-19, na esperança de relançar o turismo, um setor chave para a sua economia que foi arrasado pela pandemia.