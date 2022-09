PAN: Bebiana Cunha, a mais que provável futura líder parlamentar, dispara sobre o Governo

Num tom mais agressivo do que o habitual, Bebiana Cunha fez este sábado a intervenção mais dura contra o Governo, no primeiro dia de Congresso do PAN. Desde a situação de Odemira, ao caso do agricultor Luís Dias, em greve de fome, até ao número de vigilantes da Natureza, a deputada do PAN e mais do que provável futura líder parlamentar acusou o Executivo de "incompetência" em todos estes casos.

"Em relação a Odemira, não nos podemos esquecer da forte relação que existe na forma como se violam os Direitos Humanos e como se explora a natureza. O Parque Natural devia estar protegido, já devia estar implementado o programa de ordenamento. E o Governo continua sem fazer o trabalho de casa", criticou Bebiana Cunha.

A deputada teceu também duras críticas ao Executivo face ao caso do agricultor Luís Dias, que está em greve de fome há quase um mês frente ao Palácio de Belém. "Luís Dias está em greve de fome por incompetência da ministra da Agricultura e a sua falta de compromisso face aos problemas dos agricultores", reforçou.

Mas as farpas não ficaram por aqui: Bebiana Cunha acusou ainda o Governo de "falta de vontade política" na execução das medidas aprovadas no Orçamento do Estado para 2021. E lembrou que esse balanço será essencial para a negociação do próximo Orçamento. "Este é também o mesmo Governo que, em matéria de saúde, diz valorizar os seus profissionais e ainda hoje estamos para saber se todos os que estiveram na linha da frente do combate à covid-19 vão ser reconhecidos para além daquilo que são palavras e vão ser integrados no SNS", continuou.

Voltou a lembrar que está ainda por concluir o processo de recrutamento de 40 psicólogos para o SNS desde 2018, na sequência de uma proposta do partido. Um Governo que diz que a saúde mental é prioritária, e, na verdade, tem sido ""o parente pobre" da saúde.

Já em relação aos vigilantes da Natureza, Bebiana Cunha defendeu que é preciso quintuplicar o número destes profissionais para cerca de 1250. O "objetivo mínimo", disse, é alcançar o valor de vigilantes que existe em Espanha.

"Não devemos esperar por nada, mas estar preparados"

Questionada sobre se o discurso já antecipa o seu futuro lugar na liderança da bancada parlamentar, Bebiana Cunha tenta contornar a questão. "As críticas ao Governo são naturais e sempre justificadas. Como adepta de artes marciais, sigo o lema 'não devemos esperar por nada, mas devemos estar sempre preparados", afirma ao Expresso, entre risos.

A deputada e membro da única lista candidata à Comissão Política Nacional (CPN) disse ainda esperar que "em breve" o grupo parlamentar decida qual será a sucessora de Inês de Sousa Real à frente da bancada do partido no Parlamento. "Amanhã, após o Congresso, vamos agendar essa questão. Trata-se de um processo interno, o qual respeitarei, mas, naturalmente, estou preparada para assumir esse lugar. Por força da minha experiência será o mais natural, mas qualquer um poderá assumi-lo", acrescentou.

Apesar de os estatutos do partido não preverem a impossibilidade de se acumular os cargos de porta-voz da comissão política nacional e líder parlamentar, na prática a regra tem sido essa. Já em abril, quando anunciou a sua candidatura, Sousa Real assegurou ao Expresso que tenciona manter a tradição e ceder o seu lugar no comando da bancada parlamentar. "O mais lógico será Bebiana tomar o meu lugar", garantiu na altura.

Dos 27 membros da lista para a comissão política nacional (CPN), 14 são mulheres e 11 são novos rostos. Além de Bebiana Cunha, são candidatos a membros efetivos do órgão Nelson Silva, que vai substituir André Silva no Parlamento, e Pedro Neves, deputado na Assembleia Legislativa dos Açores.