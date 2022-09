André Silva despede-se da liderança com conselhos para o futuro: "É importante que o PAN não se deixa acantonar à esquerda ou à direita"

Foi ao ataque que André Silva começou o seu discurso de despedida no VIII Congresso do PAN. Um ataque ao sector da tauromaquia, que segundo o porta-voz cessante, tem nos últimos anos somado "derrota atrás de derrota", graças ao PAN. "Pegamos a tauromaquia de caras", disse perentório, sob os aplausos de pouco mais de uma centena de delegados. O mote foi o facto de a reunião magna decorrer no Hotel dos Templários em Tomar, no distrito de Santarém, "coração das relíquias da tauromaquia".

"O sector tauromáquico sabe que não adianta falar grosso ou fazer ameaças, que no PAN não temos medo deles, que no PAN pegamos a tauromaquia de caras. Há 6 anos zombavam e sentiam-se intocáveis, hoje em dia fazem abaixo-assinados, petições e espante-se, acções de activismo no Campo Pequeno em que até se algemam aos portões. Não conseguem juntar mais que 20 pessoas numa manifestação: 7 cavaleiros, 6 matadores, 3 bandarilheiros, 2 emboladores, o Chicão e o Ventura", ironizou.

Criticando o facto de as touradas serem consideradas uma "herança cultural", André Silva comparou o sector à escravatura, a Inquisição ou a caça à baleia. "A tauromaquia faz falta à cultura portuguesa como um acordeão a um funeral", reforçou.

Em jeito de balanço, o porta-voz considerou que o Ambiente deixou de ser uma "nota de rodapé" nos programas eleitorais, referindo-se indiretamente aos Verdes (PEV), e que foi graças ao partido que questões como o ponto de não-retorno climático ou a descarbonização da economia passaram a ser debatidos. "Temos enfatizado que o grave contexto de crise sanitária não pode servir de desculpa para travar o combate das nossas vidas. A crise ambiental e a emergência climática que vivemos têm que ser encaradas como o desafio da nossa civilização, aquele que ditará a nossa própria sobrevivência enquanto espécie. E, por isso, na ausência de políticas públicas corajosas por parte do Ministro do Ambiente, e porque o PAN não cede a interesses instalados, conseguimos implementar uma taxa sobre o carbono da aviação que financia a ferrovia, determinámos o fim da utilização de óleo de palma na produção de biocombustíveis, e interditou-se a venda não profissional de glifosato", vincou.

nuno botelho

Reforço da transparência e combate à corrupção

André Silva saiu ainda em defesa do trabalho parlamentar do PAN nos últimos seis anos na defesa pela transparência e o combate à corrupção. E deu como exemplo as propostas sobre a maçonaria e a incompatibilidade do exercício do cargo de deputado com funções em entidades desportivas. "Pela determinação e desassombro do PAN, o Parlamento e a sociedade civil debatem hoje, sem filtros, se é ético vermos deputados a exercerem funções em órgãos sociais de clubes de futebol ou se no século XXI faz sentido que um político continue a não declarar a sua filiação em organizações como a maçonaria, não obstante estar bem demonstrado que os fortes laços de solidariedade estabelecidos nestas organizações não só tornam a isenção no exercício de cargos públicos letra morta, como trazem um compadrio institucionalizado que mina o jogo democrático", afirmou.

O portal da transparência sobre os fundos europeus, frisou o ainda líder do PAN, deveu-se também à "obstinação" do partido, assim como o reforço dos meios no âmbito da prevenção e combate à corrupção e à criminalidade económico-financeira. Pelo meio houve críticas ao Governo, ao PSD e à esquerda. "Perante um PSD apático e uma esquerda colaboracionista, foi o PAN quem pôs a nu a falta de ética e os riscos que estavam associados ao salto direto de Centeno para o Banco de Portugal, foi o PAN quem pôs o pé na porta giratória que existia entre a banca comercial e o Conselho de Administração do Banco de Portugal – e que tanto custou ao país nos últimos anos –, conseguindo consagrar, pela primeira vez em lei, um período de nojo que impede estes saltos diretos de ética duvidosa", acrescentou.

André Silva garantiu ainda que o partido continuará este caminho sob a nova liderança, sublinhando que em breve será aprovada a regulação da atividade do lobbying, a criminalização do enriquecimento injustificado dos ex-políticos ou uma legislação de proteção dos denunciantes.

"Onde estão as vozes que diziam que só nos preocupávamos com os animais?", questionou André Silva, insistindo que o PAN tem uma visão holística da política e aposta em vários sectores. " Estão silenciadas porque a nossa obra fala mais alto", respondeu. Considerando que o PAN se assume como o único partido em Portugal "sem espartilhos ideológicos" ou "patrões políticos", André Silva elencou várias áreas para os quais o partido tem contribuído. "Se hoje vivemos num Portugal um pouquinho menos paternalista, se hoje a igualdade em matéria de parentalidade está consolidada na lei, também se deve ao empenho do PAN, que continuará a ser um partido assumidamente feminista e orgulhosamente promotor dos direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo", acrescenta.

nuno botelho

PAN "não deve renunciar à sua autonomia"

Considerando que o PAN é, por vezes, o único capaz de condenar com a "mesma veemência" as violações de direitos humanos, sejam elas do Governo sobre os trabalhadores agrícolas de Odemira, "venham elas dos ataques de Bolsonaro aos povos indígenas" ou da "ilegítima ocupação" de território e agressão do povo palestiniano por Israel de Netanyahu, André Silva deixou conselhos para o futuro. Segundo o porta-voz cessante, o partido deve continuar a assumir-se como independente e, ao mesmo tempo, manter a postura de diálogo com o Governo.

"É importante que o PAN mantenha uma atitude que, sendo construtiva, não se deixa acantonar à esquerda ou à direita, e não renuncia à sua autonomia para agradar a pretensos patrões políticos. É importante que o PAN, enquanto partido de charneira, continue a ser capaz de construir pontes para conseguir avanços nas suas causas, que não se transforme num partido do sistema, que não se institucionalize, ou seja, que não normalize o discurso, que não corrompa as suas linhas programáticas adoçando-as", alertou.

Por último, admitiu que cometeu "erros" depois de o ano passado ter sido marcado por polémicas e saídas (do eurodeputado Francisco Guerreiro e da deputada Cristina Rodrigues), mas voltou a justificar a saída por razões pessoais. "Chegou a hora de mudar de vida, não só para aproveitar em pleno tudo aquilo de que abdiquei a nível pessoal nestes anos, mas também porque sou um convicto defensor do princípio da limitação de mandatos e entendo que numa democracia saudável as pessoas não devem eternizar-se nos cargos políticos, devendo dar oportunidade a outras pessoas. Obrigado por tudo o que me deram, obrigado pela formação política e cívica que me permitiram alcançar com esta experiência. Ainda que de um modo diferente, continuarei, com todos e cada um de vós, na linha da frente na defesa deste que é o meu partido, o nosso partido, o PAN", garantiu. Depois sentou-se na primeira fila e continuou a acompanhar os trabalhos.