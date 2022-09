Chefes do Exército e da Força Aérea fazem críticas à reforma do Governo na linha do 'Grupo dos 28'

“Inconsistências, colisões de competências, lapsos e omissões”. O ministro da Defesa não viu “turbulência” nos atuais chefes militares quanto à reforma do comando superior das Forças Armadas – e chegou a dizer que as alterações estavam a ser encaradas “com toda a normalidade” – mas não foi isso que os chefes do Estado-Maior do Exército (CEME) e da Força Aérea (CEMFA) transmitiram aos deputados, esta terça-feira, na reunião realizada à porta fechada com a Comissão de Defesa, no Parlamento. Nas intervenções escritas, a que o Expresso teve acesso, os generais apresentaram numerosas críticas, tanto ao processo de diálogo do Governo com as chefias como ao conteúdo da reforma, com observações técnicas na mesma linha da carta do ‘Grupo dos 28’ ex-chefes militares assinada à cabeça pelo ex-Presidente Ramalho Eanes.

