Catarina Martins: “Não haverá nenhuma crise política”

Catarina Martins, reeleita líder do Bloco de Esquerda (BE) na Convenção que decorreu no último fim de semana, insiste — e volta a insistir — na total disponibilidade para negociar com o PS. A ‘geringonça’ pode ter acabado, mas não a perspetiva de um entendimento à esquerda que permita viabilizar o próximo OE e evitar qualquer crise política.

Trabalho, saúde e sistema financeiro são as matérias principais do caderno de encargos bloquista, e a líder até deixa um desafio a António Costa: “Porque não fazer um acordo sobre trabalho?” A bola fica do lado do Governo.

A sua liderança perdeu peso na Mesa Nacional do BE. O que fez mal?

Na vida do Bloco, houve alturas sem oposições internas, outras em que elas existiram. É mais saudável existirem. Houve uma grande unanimidade quando o BE permitiu a solução de Governo com o PS. Depois, quando a vida política mudou, é normal que surjam pessoas a querer mais reflexão.

