André Silva diz adeus ao Parlamento com agradecimentos a Ferro Rodrigues e Pedro Filipe Soares

O porta-voz do PAN, André Silva, destacou esta sexta-feira a "experiência cívica magnífica" que teve durante os seis anos em que esteve no Parlamento. Na sua última intervenção em plenário, antes de deixar para a semana o cargo de deputado, André Silva disse que a experiência parlamentar contribuiu para enriquecer a sua formação política e profissional, fazendo um balanço positivo das conquistas do partido durante este período.

"Foi um privilégio poder representar pessoas e eleitores, bater-me por avançar respostas, de acordo com os valores de milhares de pessoas, os valores e a mundivisão do meu partido, que sempre representei", declarou o líder do PAN.

André Silva disse ter estabelecido "relações fraternas" com vários deputados que espera poder manter no futuro, manifestando-se satisfeito por não ter feito inimigos. "Não deixo inimigos na política, mas deixo bastantes adversários e ainda bem", atirou.

Por último, elogiou o "profissionalismo" e a dedicação "inexcedível" os funcionários da Assembleia da República, considerando que só assim é possível o bom funcionamento da casa da democracia. E deixou ainda agradecimentos especiais a Ferro Rodrigues e a Pedro Filipe Soares.

"Um agradecimento ao presidente da AR, Ferro Rodrigues, porque quando em Outubro de 2015 o PAN entrou no Parlamento com um deputado único, o regimento da Assembleia era um deserto relativamente aos direitos regimentais de um deputado único para poder cumprir o seu mandato e, por diversas vezes, em conferências de líderes mais difíceis para fazer valer o meu ponto de vista e do meu partido", afirmou.

Apesar de Pedro Filipe Soares não estar presente no plenário, André Silva fez questão de aproveitar a oportunidade para agradecer o apoio do líder parlamentar do Bloco sobretudo na sua estreia na AR. "Quando entrei no primeiro dia não percebia nada do processo legislativo e como tudo se processava aqui, a verdade é que a dinâmica e burocracia do Parlamento para quem não está habituado a estas lides é complicada e o Pedro Filipe Soares sempre esteve absolutamente disponível para me ajudar e integrar", vincou.

Já Ferro Rodrigues realçou o trabalho "meritório" do deputado do PAN, com consequências nas eleições anteriores e nesta legislatura, e saudou também a "permanente boa educação" e a capacidade de diálogo e de construção de pontes de André Silva. "Só posso desejar maiores felicidades pessoas, profissionais e políticas", rematou.

Em junho, André Silva é substituído no Parlamento por Nelson Silva, que era o terceiro candidato por Lisboa.