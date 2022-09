Almirantes contra Cabrita declaram guerra à marinha “amadora” da GNR

Esta é uma nova guerra, onde as cartas são usadas como munições: ontem, foi enviada a terceira carta crítica de ex-chefes militares para o poder político em apenas dois meses, desta vez assinada por todos os sete ex-chefes do Estado-Maior da Armada (CEMA), subscrita à cabeça por Adriano Moreira — catedrático e ex-líder do CDS — e por mais três civis: Artur Santos Silva, ex-presidente do BPI, o académico Viriato Soromenho Marques e o advogado José da Cruz Vilaça. O documento critica a compra da megalancha “Bojador” para a GNR, inaugurada este mês, “sem sequer procurar compatibilizar requisitos com a Marinha”, e a cria­ção de uma guarda costeira que se sobrepõe às missões da Armada. O grupo considera que este investimento de €8 milhões num navio de 35 metros “duplica” o que já existe, para uma entidade “sem vocação”, classificada como “amadora” por “falta de experiência de vida no mar”.

“A GNR não terá outras prioridades mais atinentes à sua vocação e imprescindível serviço, em vez de alargar a sua ambição ao mar, onde não tem experiência nem o conhecimento de 700 anos da Marinha? Alguém estudou o assunto?”, questio­nam os almirantes que lideraram a Armada desde o 25 de Abril. O documento, enviado para o Presidente da República, primeiro-ministro, ministro da Defesa e grupos parlamentares, acusa o Governo de favorecer uma força de segurança em vez dos interesses do país: “Enquanto a Marinha definha, continuando a aguardar pelos meios que lhe permitam cumprir melhor a sua missão, assiste-se à tomada de decisões de pendor corporativo que não têm em conta o superior interesse nacional.”