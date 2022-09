"O Porto corre o risco de ter um presidente que não sai pela porta grande", adverte Vladimiro Feliz

Vladimiro Feliz reagiu esta quinta-feira à decisão do Tribunal de Instrução Criminal levar a julgamento Rui Moreira, advertindo que, se estivesse no lugar do presidente da Câmara do Porto não se recandidataria, por entender que o autarca não tem condições políticas para exercer o cargo, se vir a ser reeleito.

Apesar de o candidato do PSD à presidência da Câmara do Porto afirmar que o debate político sobre o futuro do Porto não deve ser centrado em questões de ordem judicial, considera, porém, que pela “enorme gravidade” da acusação, a situação “não pode, nem deve ser ignorada”. Em conferência de Imprensa, no Porto, o ex-vice de Rui Rio na Câmara do Porto salienta que Rui Moreira já não é só acusado pelo Ministério Público, mas é também pronunciado por uma juíza de direito, que “escreve na sua sentença que é solidamente previsível que o atual presidente da Câmara venha a ser efetivamente condenado em sede de julgamento”.

Para o candidato 'laranja', a decisão judicial deixa o autarca independente “numa posição de grande fragilidade relativamente ao presente, mas acima de tudo, ao futuro da nossa cidade”. Embora frise que nenhum cidadão, seja ele, político ou não, pode ser considerado culpado até que a decisão transite em julgado, sustenta que sobre o presidente da Câmara do Porto incide “uma acusação muito pesada” relativamente ao seu exercício da função autárquica: “Pesam suspeitas graves e judicialmente fundamentadas de ter usado a função de presidente da Câmara do Porto em seu beneficio pessoal e da sua família”.

De acordo Vladimiro Feliz, Rui Moreira reagiu à acusação “de forma emotiva e leviana”, ao assumir que a decisão do Tribunal de Instrução Criminal não o vai influenciar na sua decisão, relativamente a uma possível recandidatura. “Tal afirmação é, em minha opinião, demasiado precipitada e irresponsável. E é assim, porque, independentemente da vertente criminal, existe a fortíssima possibilidade de, caso se venha a recandidatar, perder o mandato a meio, ou seja, de não poder assumir na plenitude o seu compromisso perante os portuenses por inteiro”.

“Quando merecemos a confiança do povo, temos a obrigação de assumir os nossos compromissos até ao fim. Temos a obrigação de honrar a confiança que o povo, em nós, deposita. Esta obrigação, é sempre, de enorme relevância, mas é ainda mais sensível no Porto, onde a honra, o caráter e a nobreza fazem, desde há séculos, parte da identidade das nossas gentes”, defende o candidato do PSD, sublinhando que Rui Moreira, se for a votos, não tem condições de assumir que cumprirá integralmente o seu mandato.

“O Porto corre o risco de ter, pela primeira vez na sua história, um presidente que não sai dos Paços do Concelho pela porta grande, o que em nada dignifica o historial do cargo e a sua relevância no contexto nacional e internacional”, garante, alertando, se poucos convivem bem com a dúvida e com a suspeita, os portuenses sempre a renegaram.

Vladimiro Feliz aconselha, por isso, Moreira a fazer uma séria reflexão sobre a sua recandidatura, lembrando que as suas candidaturas, foram sempre anunciadas e praticadas com uma presumida superioridade ética. “Uma superioridade que se tornou numa fragilidade, ao se ver agora, ele próprio, enredado numa matéria, igual ou pior, àquelas que tão justamente todos criticamos nos aparelhos partidários”, alega, referindo não ser “edificante assumir-se, de forma altiva, como candidato independente contra os partidos, para, depois, se ver enredado em polémicas”.

Sendo Rui Moreira livre de se recandidatar, Vladimiro Feliz avança que estará no Porto para enfrentar qualquer cenário, até porque “ao contrário de outros, nunca esperei o desfecho do Tribunal para ser candidato à presidência da Câmara da minha cidade”. Por último, deixou no ar a questão se Rui Moreira sente ter condições para se candidatar, perante as suspeitas que sobre ele pendem, respondendo que no seu lugar não se recandidataria.