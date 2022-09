CES aprova manual de linguagem inclusiva. Mas versão foi alterada

Com algumas alterações, a retirada de alguns exemplos e o corte de algumas passagens, o Conselho Económico e Social aprovou uma nova versão do manual de linguagem inclusiva que se pretende venha a ser utilizada em todas as comunicações daquele organismo. Em março uma proposta inicial criou polémica - com alguns dos parceiros sociais a questionar a oportunidade da discussão, em plena crise pandémica - e foi retirada antes de ser submetida a votação. Esta quinta-feira, uma nova versão mais simplificada foi aprovada com 31 votos a favor, 11 abstenções e 3 votos contra.

A intenção do manual é 'limpar' os traços predominantemente masculinos da linguagem usada no dia a dia e, também, naquele Conselho que alberga a concertação social. O princípio é que sejam produzidos documentos mais ‘inclusivos’, na linha aliás do que é recomendado pelo Conselho Europeu e por uma recomendação do Conselho de Ministros onde se defende a "linguagem neutra" como um exemplo das boas práticas e de incentivo à igualdade de género.

Na primeira versão, a proposta apresentava vários exemplos concretos e respectivas soluções alternativas. Termos como 'trabalhadores’ ou ‘gestores’ podiam ser substituidos por expressões não masculinas, sugerindo-se mesmo a substituição por "população trabalhadora" ou "população com cargos de gestão". Na nova versão, por exemplo, o exemplo do 'gestor' deixou de figurar.

A mesma fórmula é válida para ‘idosos’, ‘jovens’ ou ‘migrantes’, deixam o género masculino para passarem a ser designados como ‘a população’: idosa, jovem ou migrante, respetivamente. Contribuinte passaria também a ser designado por "população contribuinte", mas este também foi um dos exemplos que caiu nesta nova versão do texto.

O manual mantém a regra de, nos casos em que o termo habitualmente usado seja masculino, se passar a "especificar os dois determinantes.Tanto no singular, como no plural”. Ou seja, nos documentos do CES passa a escrever-se ou a designar-se “o trabalhador e a trabalhadora”, “o pensionista e a pensionista”, "o idoso e a idosa" e por aí adiante.

Na anterior versão do manual de linguagem inclusiva, havia ainda uma parte referente à forma adequada de comunicar em “contexto de reuniões e e-mails”. Na altura, era sugerido que os membros do CES iniciassem os encontros com: “Bem-vindas e bem-vindos senhoras e senhores conselheiros”, admitindo-se que “a ordem é indiferente”. E a mesma estratégia de neutralização da linguagem deveria ser seguida na redação do correio electrónico por parte dos membros do CES. Esta parte foi eliminada do manual agora aprovado.