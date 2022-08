Costa e Pedro Nuno no sítio onde os comboios vão passar: “Já estamos em velocidade cruzeiro”

Desde que assumiu a pasta de ministro das Infraestruturas e Habitação que Pedro Nuno Santos tem sido muitas vezes apelidado de “ministro dos comboios”. E hoje, quarta-feira, foi até ao Alandroal com o primeiro-ministro ver a “maior obra de ferrovia adjudicada nos últimos 100 anos”, que tem tido alguns atrasos. O selo da ligação entre os dois tinha de ter um palco em grande: “Quero agradecer ao ministro o grande impulso que tem dado” à ferrovia, disse António Costa.

Os dois andaram juntos na visita à obra do troço Freixo-Alandroal, que vai permitir ligar o porto de Sines a Caia, em Espanha, ligando as duas frentes do país, a fachada atlântica e a fachada continental, com a fronteira espanhola. Uma “obra estratégica”, disse o líder do Governo, que permite colocar o porto de Sines a 150 km da fronteira e assim reduzir em 3h30 a distância entre este porto e Espanha.

O projeto, que custará 250 milhões de euros, estará concluída no final de 2023, início de 2024, e permitiu ao primeiro-ministro mostrar obra com fundos europeus (esta ainda ao abrigo do anterior quadro, incluída no plano Ferrovia 2020). Foi assim esta semana com Pedro Nuno Santos, o ministro que concentra no seu ministério grande parte das obras do Estado, mas também a TAP, que ia arruinando uma manhã que se queria de boas notícias.

As grandes obras na área dos transportes concentram-se na ferrovia, apesar de ainda haver obras em estradas (mas de pequena dimensão, sobretudo as missing links, apresentadas na segunda-feira). Costa admite que o país andava “concentrado na rodovia” e que para a economia do futuro devia apostar em ver os comboios a passar. “Quando se lançou o Ferrovia 2020, com uma enorme ambição, o comboio levou tempo a arrancar”. A analogia era esta: “Quando sai da estação o comboio sai devagarinho e depois vai aumentando, aumentando, aumentando até à velocidade cruzeiro, agora já estamos na velocidade cruzeiro”. Tudo porque havia poucos ou nenhuns projetos e por isso foi preciso preparar o terreno. Foi isso que justificou os atrasos nesta obra como noutras.

Agora, diz, chegou-se à velocidade em que as coisas vão acontecendo e “ano após ano a taxa de execução tem vindo a acelerar” e permite chegar a 2023 com o plano concluído.

A velocidade cruzeiro para o primeiro-ministro implica não só executar os planos previstos para o Ferrovia 2020, mas também lançar os projetos para que o Plano Nacional de Infraestruturas 2030 não tenha os mesmos problemas no motor de arranque. Para já, defende, foi “constatar que os atrasos estão a ser recuperados” e que, por isso “o comboio chegará à estação de destino na data prevista”.