Marcelo quer regionalizar a ‘bazuca’

Marcelo Rebelo de Sousa quer forçar o Governo a desconcentrar poderes do Estado central para as comissões de coordenação e desenvolvimento regio­nal (CCDR), para já a pensar na execução dos milhões que vão chegar de Bruxelas. O pensamento do Presidente sobre regionalização tem vindo a evoluir, e esta semana, de visita ao Minho, o PR assumiu que depois das autárquicas o tema “deve ser debatido”.

A justificação do Presidente para este inesperado recolocar do tema na agenda é a execução da ‘bazuca’. Preocupado com o excesso de centralismo na gestão dos fundos (para mais com uma estrutura de acompanhamento e fiscalização que considera excessivamente difusa), Marcelo foi claro: “Uma das lições da pandemia [...] é que vai ser preciso haver uma instância de poder entre o poder central, municípios e comunidades intermunicipais (CIM), o que recoloca o debate sobre a regio­nalização”, afirmou. Ao que o Expresso apurou, para o Presidente a lei negociada entre PS e PSD e que recentemente permitiu que os presidentes das CCDR passassem a ser eleitos de pouco serve se não for seguida de uma outra lei que delegue competências nestas estruturas regionais. E é isso que ele quer forçar, motivado pelas recentes conversas que teve com os presidentes das cinco CCDR e pela convicção de que é preciso distribuir o poder para melhor controlar os gastos. As CCDR queixaram-se, aliás, ao PR de nem sequer terem sido ouvidas sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que irá ser posto em marcha com os fundos europeus.